– Det som skjedde fredag ​​var rett og slett forferdelig, og har opprørt hele samfunnet vårt.

Det sier Lovely Warren, ordfører i Rochester i New York i USA, ifølge The Guardian.

Fredag ble en video av en 9 år gammel jente som ble peppersprayet og satt i håndjern publisert. Hendelsen har skapt store reaksjoner i USA. Engasjementet mobiliserte til at rundt 200 demonstranter samlet seg i Rochester mandag 1. februar. Gruppene skal ha ropt:

– Hold håndjernene deres borte fra barna våre!

Nå har Warren krevd at de tre involverte politimennene blir suspendert umiddelbart, opplyses det i en uttalelse som ble publisert tirsdag. Til nå er en offiser suspendert, imens de to andre har blitt tatt ut i administrativ permisjon, melder NBC News.

February 1, 2021 – After meeting with Rochester Police Department Chief Cynthia Herriott-Sullivan today, Mayor Warren ordered the Chief to immediately suspend the officers involved in the use of pepper spraying of a 9-year-old girl on Avenue B on Friday.