Mannen bak «You'll Never Walk Alone» er død

Vokalisten døde søndag på et sykehus i Liverpool, ifølge Sky News.

Sangen «You’ll Never Walk Alone» ble opprinnelig skrevet til Broadway-musikalen Carousel i 1945. Den er covret av både Frank Sinatra, Elvis, Ray Charles og Aretha Franklin. Men versjonen som er mest kjent, er altså den som er sunget av Marsden og bandet hans i 1963.

Fotballfans fra hele verden kjenner igjen sangen som Liverpools hymne, og den blir alltid sunget før hver kamp på hjemmebanen Anfield.

Marsden lagde en ny versjon av sangen så sent som i april som en hyllest til alle helsearbeiderne i Storbritannia som har jobbet på spreng gjennom koronapandemien.

Gerry & The Pacemakers slo gjennom for alvor i starten av 1960-tallet i den såkalte Merseybeat-tiden i Liverpool, samtidig med The Beatles. De to bandene hadde til og med samme manager, Brian Epstein, og produsent George Martin.

Gerry Marsden og hans band Gerry and The Pacemakers er mest kjent for deres innspilling av «You'll Never Walk Alone». Foto: Bill Kenwright Associates / NTB