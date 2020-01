Lederen for Revolusjonsgardens elitestyrke ble likvidert i et amerikansk droneangrep i Irak fredag, og store menneskemengder oppsøkte tirsdag hjemlandsbyen hans Kerman sørøst i Iran for å følge ham til graven.

Ifølge iransk TV brøt det ut panikk i trengselen der mange omkom.

Flere iranske medier, som siterer lokale tjenestemenn, melder at minst 40 mennesker er bekreftet omkommet og 213 er skadd.

Som følge av trengselen er selve gravleggingen av den populære generalen utsatt, melder det iranske nyhetsbyrået ISNA.

Likposer

Videoer og bilder lagt ut i sosiale medier viser kaotiske tilstander i gravfølget der det blir gitt førstehjelp og forsøkt gjenoppliving på flere mennesker, mens pårørende gråtende ser på.

Det vises også bilder fra en bygning der det ligger svarte likposer langs veggene.

Kerman ligger nesten 1.000 kilometer sørøst for Teheran, der over 1 million mennesker tok farvel med Soleimanis kiste mandag.

Også i byen Ahvaz sørvest i Iran og sjiamuslimenes hellige by Mashhad nordøst i Iran viste hundretusener Soleimani den siste ære, og det samme skjedde i Qom da kisten passerte der.

Kraftfull hevn

Også i Kerman var hundretusener av mennesker på plass tirsdag, blant dem Revolusjonsgardens øverste leder Hossein Salami.

– Hevnen er vår, og den vil bli så kraftfull at amerikanerne bittert kommer til å angre denne handlingen, sa han.

Det er første gang i historien at Iran ærer en mann ved å holde minneseremonier i flere byer, noe som ikke engang skjedde da Den islamske republikkens grunnlegger ayatolla Ruhollah Khomeini døde i 1989.

– Vi er her i dag for å vise respekt for den store kommandanten for det hellige forsvar, sier en av de sørgende som hadde reist fra byen Shiraz for å overvære begravelsen tirsdag.

Nasjonalhelt

Soleimani ble regnet som en nasjonalhelt av mange iranere, inkludert kritikere av prestestyret. USA anklager ham for å stå bak drap på amerikanske soldater i Irak og hevder han planla nye angrep like før han ble likvidert forrige uke.

Likvideringen har ført til økte spenninger mellom Iran og USA, og også mellom Bagdad og Washington.

Den irakiske nasjonalforsamlingen ba søndag den USA-ledede koalisjonen forlate landet, og Tyskland begynte tilbaketrekningen tirsdag.

