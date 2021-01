Det kommer fram i et referat fra en samtale mellom demokraten og kongressmannen Jason Crow og Ryan McCarthy, som har en stilling tilsvarende statssekretær med ansvar for hæren i det amerikanske forsvarsdepartementet.

I samtalen kom det også fram det ble funnet våpen, hjemmelagede brannbomber og andre eksplosiver blant dem som angrep USAs nasjonalforsamling.

– Det tyder på at en større katastrofe kanskje så vidt ble avverget, sier Crow etter samtalen.

Ifølge nyhetsbyrået APs oversikt vil over 120 personer bli straffeforfulgt i forbindelse med opptøyene.

Fortsatt fare

Forsvarsdepartementet er klar over at det fortsatt er fare for lignende angrep i dagene fram til og på selve innsettelsesseremonien den 20. januar, opplyser McCarthy. Den dagen blir Joe Biden formelt innsatt som USAs 46. president.

Trump-tilhengere har varslet nye demonstrasjoner i Washington både 17. og 19. januar.

En kilde i forsvarsdepartementet sier til avisen USA Today at soldater, både aktive og reservister, kan ha deltatt i opptøyene 6. januar.

– Det er en bekymring for at soldater kan ha vært involvert, sier kilden og legger til at det amerikanske forsvaret vil etterforske saken.

Politifolk blant demonstrantene

I helgen kom det også fram at flere politifolk og minst én politisjef deltok i stormingen av Senatet.

Politifolk fra blant annet California og Texas var å finne blant Trump-tilhengerne og flere andre delstater etterforsker også medlemmer av politiet for å ha deltatt, ifølge Washington Post.

Seattles fungerende politisjef Adrian Diaz opplyser til avisen at to av hans medarbeidere er suspendert, mistenkt for å ha deltatt i opptøyene.

I California etterforskes flere politifolk som ikke selv var til stede i Washington, men som i sosiale medier har gitt sin støtte til dem som deltok.

– Våre medlemmer kan ikke delta eller støtte noe slikt, og vi vil fjerne dem som eventuelt gjør det, heter det i en kunngjøring fra Oakland Police Department.

Fem døde

Til sammen fem personer døde som følge av opptøyene i Washington.

En kvinne ble skutt og drept av politiet da folkemengden tok seg inn i Kongressen, og tre andre døde av medisinske årsaker som følge av den kaotiske situasjonen.

En politibetjent døde senere av skadene har ble påført i sammenstøtene. Etter at han skal ha motsatt seg det i flere dager, gikk Trump til slutt med på å flagge på halv stang i Det hvite hus for politibetjenten.

Flere enn 50 polititjenestepersoner ble skadd under opptøyene.

