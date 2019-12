– Jeg tar imot denne prisen på vegne av befolkningen i både Etiopia og Eritrea, særlig dem som har ofret livet i fredens tjeneste, sa Etiopias statsminister Abiy Ahmed i sitt Nobelforedrag i Oslo rådhus tirsdag.

Fredsavtalen med nabolandet Eritrea, som fikk slutt på en 20 år lang grensestrid, er et av Abiys bidrag Nobelkomiteen har lagt til grunn for årets fredspristildeling.

Etiopias statsminister trakk også fram det han omtalte som den avgjørende rollen til nabolandets president, Isaias Afeworki, for å få en slutt på den fastlåste situasjonen.

Øyenvitne

Fredsprismottakeren snakket om egne erfaringer med krig, og fortalte at han var ung soldat da krigen mellom Etiopia og Eritrea brøt ut.

– Krig er selve innbegrepet av helvete på jord for alle som er involvert. Jeg vet det, for jeg har vært der og kommet tilbake. Jeg har sett brødre slakte sine brødre på slagmarken, sa han.

Abiy Ahmed på plass i Oslo rådhus, der han tirsdag mottok Nobels fredspris 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Abiy understreket samtidig at selv om fred er oppnådd, kreves det hardt arbeid for å vedlikeholde den.

– Det skal bare et par stykker til for å skape krig, men det må en hel landsby og en nasjon til for å skape fred, sa han.

Abiy oppfordret også det internasjonale samfunnet til å slutte seg til innsatsen for å bygge varig fred og framgang på Afrikas horn.

– Øyeblikkets mann

Abiy får fredsprisen basert på tre viktige bidrag, sa Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, i sin tale.

Den første er fredsavtalen med Eritrea, som ble undertegnet i fjor. Den andre er at han satte fart på demokratiseringsarbeidet i hjemlandet. Etter at Abiy tok over som statsminister i april i fjor har han blant annet gitt amnesti til flere tusen politiske fanger og opphevet pressesensuren.

Hans tredje bidrag som er en av begrunnelsene for prisen, er innsatsen i andre freds- og forsoningsprosesser i regionen.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen under fredsprisseremonien tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

– Du har blitt kalt en øyeblikkets mann, sa Reiss-Andersen, som pekte på at Abiy fortsatt står overfor flere utfordringer i hjemlandet. Hun trakk blant annet fram at flere viktige grenseoverganger mellom Etiopia og Eritrea fortsatt er stengt.

Som Dagsavisen skrev i går, har også etniske konflikter og uro økt i omfang og styrke i Etiopia siden Abiy tok over, og antall internt fordrevne har økt.

– Har gjort mye bra

Abiy er en spennende prisvinner, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun ankom Oslo rådhus før seremonien. Hun trakk også fram at fredsprisvinneren fortsatt står midt i en vanskelig situasjon.

Erna Solberg under fredsprisseremonien tirsdag. Foto: Fredrik Varfjell/NTB scanpix

– Så selv om veldig mye av det han har gjort i starten har vært riktig og veldig bra, så vet vi vet ikke hvordan denne historien ender. La oss håpe at den ender godt, fortsatte Solberg.

Tidligere tirsdag ble Redd Barnas fredsprisfest på Nobels Fredssenter holdt. Abiy hadde på forhånd takket nei til å delta, og sendte heller fredsminister Muferihat Kamil.

Abiy selv var i audiens på Slottet før han dro videre til fredsprisseremonien.

Abiy Ahmed i audiens på Slottet med dronning Sonja, kong Harald, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Seinere tirsdag ventet nobelbankett på Grand Hotel, der fredsprisvinneren tradisjonen tro skulle ut på balkongen og ta imot hyllesten fra fakkeltoget.

– En utfordring

Den etiopiske statsministeren takket også nei til den tradisjonelle pressekonferansen mandag kveld og nobelintervjuene med NRK, Al Jazeera og BBC. Først onsdag, like etter et møte med Solberg, møter Abiy pressen. Ifølge programmet skal han kun gi en uttalelse, og ikke svare på spørsmål.

Pressen fikk imidlertid noen ord med statsministeren da han ankom Norge mandag kveld.

– Situasjonen i Etiopia er en utfordring. Men uten utfordringer har vi ikke muligheter til å gjøre noe nytt, sa Abiy på spørsmål om situasjonen i hjemlandet.

Abiy sa at prisen er en anerkjennelse av innsatsen de har gjort, og en oppmuntring til å gjøre mer i framtida.

