Målinger har ikke vist flertall for brexit på snart fire år

Paradokset kunne knapt vært større: Idet Storbritannia tar skrittet helt ut av EU-samarbeidet ved nyttår, er motstanden mot brexit større enn den har vært på snart to år. 55 prosent av dem som har en mening og ville stemt hvis det var en folkeavstemning nå, ville stemt for å bli i EU, mens 45 prosent ville stemt for å gå ut, viser en måling fra november fra meningsmålingsinstituttet YouGov. Gapet har ikke vært så stort siden februar 2019.

Les også: Dette er situasjonen: Enkel guide til brexit

Konsekvent i fire år

Men motstanden mot brexit har vært der lenge. Det er faktisk snart fire år siden sist gang en måling viste flertall for å gå ut av EU, ifølge målingene som er registrert i en historisk oversikt på nettsiden What UK thinks. Den viser samtlige målinger fra YouGov som har stilt dette spørsmålet de siste årene: «Hvis det var en folkeavstemning om Storbritannias medlemskap i EU, hvordan ville du ha stemt?»

Forrige gang dette spørsmålet i viste flertall for å gå ut av EU i YouGovs målinger, var i mars 2017. Da ville 51 prosent stemt for å gå ut, mens 49 prosent ville stemt for å bli, blant de spurte som hadde en mening.

Etter det har det vært 27 målinger med dette spørsmålet. Alle disse, bortsett fra to målinger i 2017 som viste dødt løp, har vist flertall for å bli i EU.

Samtlige 20 YouGov-målinger som har målt dette de tre siste årene – i 2018, 2019 og 2020 – har vist flertall for å bli i EU.

En årsak til disse resultatene er blant annet at en del i den eldre garde, som i stor grad stemte for brexit i 2016, rett og slett er døde. Allerede i 2018 døde brexit-flertallet ut kun på grunnlag av demografiske endringer, uten at noen hadde trengt å skifte mening, anslo en analyse. De yngste er i overveldende grad for EU, og det blir stadig flere av disse velgerne.

Les også: Tony Blair: – Jeg er for første gang i mitt liv veldig bekymret for hvor Storbritannia går

Går helt ut

Dette er bakteppet når Storbritannias overgangsperiode etter brexit går ut om tre uker.

Brexit er avgjort, utmeldingen av EU ble gjennomført 31. januar i år. Likevel kommer en ny milepæl 1. januar 2021, når overgangsperioden avsluttes. Landet har fortsatt vært en del av det indre marked og tollunionen dette året, derfor har mye vært det samme som før. Det tar slutt nå.

Nå jobber Storbritannia og EU på overtid med å bli enige om en avtale som regulerer forholdet mellom de to partene fra 1. januar. Hvorvidt det blir en avtale eller ikke, vil påvirke mange områder, men særlig handel. Blir det ikke en avtale, vil det være reglene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som gjelder. Det vil bety toll over natten på en lang rekke varer.

Statsminister Boris Johnson gikk hardt inn for brexit, og sier han kan leve med en «no deal». Han er i utakt med flertallet av befolkningen, ifølge målingene. Foto: Reuters/NTB

Torsdag kveld sa Storbritannias statsminister Boris Johnson at sannsynligheten er stor for at det ikke blir noen avtale. Han sier både bedrifter og folk må forberede seg på et no deal-utfall, selv om forhandlingene fortsetter.

Mange tror økonomien vil gå dårligere for Storbritannia etter nyttår uansett om det blir en avtale eller ikke. Andre, som Johnson, mener britene både får det bedre økonomisk og får mer kontroll.

– Enten det blir en avtale eller ei, så tar vi kontrollen tilbake. Vi får pengene våre tilbake etter 1. januar, sa Johnson denne uka, og lovet nye arbeidsplasser over hele landet.

Les også: Paulos mor lyttet til president Bolsonaro i Brasil. Nå er hun død av covid-19 (+)