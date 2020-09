En første øyeblikksmåling gjort av CBS viser at 48 prosent av seerne synes at Joe Biden kom best ut, mens 41 prosent mener at Trump vant. Resten mener det var jevnt.

Men hele 69 prosent sa de var irritert over debatten, og bare 17 prosent sa de følte seg informert.

Ordstyrer Chris Wallace fra Fox News hadde store problemer med å styre debatten, først og fremst fordi en aggressiv og pågående Trump stadig avbrøt og overkjørte både ham og Biden.

Hør rykende fersk podkast fra nattas debatt fra AmerikanskPolitikk.no og Dagsavisen:

Les også: Biden mot Trump: Amper debatt

Kommentar: Demokratiet dør direkte på TV