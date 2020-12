Måling: Under halvparten av franskmennene vil ta koronavaksine

Målingen blir offentliggjort samtidig som bekymringen øker for en relativt langsom start på massevaksineringen i Frankrike.

At kun fire av ti personer sier de vil ta vaksinen, betyr at Frankrike havner bak land som Russland og Sør-Afrika når det gjelder oppslutningen om massevaksineringen. I Russland er 43 prosent positive til vaksinen, i Sør-Afrika 53 prosent.

I land som Kina og Storbritannia er henholdsvis 80 og 77 prosent positive til å ta vaksinen. I USA er andelen 69 prosent, en oppgang siden oktober.

KOMMENTAR: Vaksinemotstand er nesten like farlig som pandemien

Meningsmålingen er gjort av Ipsos Global Advisor i samarbeid med World Economic Forum.

Frykt for bivirkninger er den vanligste grunnen som franskmenn oppgir for at de ikke ønsker å vaksinere seg.

Frankrike innledet i likhet med en rekke andre europeiske land massevaksineringen mot covid-19 søndag. Men færre enn 100 mennesker er blitt vaksinert i løpet av de tre første dagene av kampanjen.

En talsmann for helsemyndighetene forsvarer tempoet med at det ikke er snakk om en sprint, men starten på en maraton. (NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.