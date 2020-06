– De som måtte tro at en demokrat i presidentstolen vil være nok til å gjenopprette det transatlantiske partnerskapet til hva det en gang var, undervurderer de strukturelle endringene som har funnet sted, sier Maas.

Tysklands utenriksminister beskriver forholdet til USA som «ekstremt viktig», men sier at det «i sin nåværende form ikke lenger oppfyller de krav som noen av sidene har» og at det derfor må forbedres.

President Donald Trump har kommet med mange utfall mot Tyskland og blant annet kritisert landets samarbeid med Russland om bygging av gassrørledningen North Stream 2.

Trump har også kritisert tyskerne for å bruke for lite penger på forsvaret og ikke ta sin del av byrden i Nato, og han kunngjorde også nylig at USA redusere antallet amerikanske soldater som er stasjonert i Tyskland. Det er ikke kjent når dette skjer, men Trump lovet sist uke å flytte noen av soldatene til Polen.

