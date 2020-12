Ifølge Newsweek er Loving County, med sine 169 inbyggere, nå den eneste regionen - eller fylket - i hele USA uten et eneste registrert tilfelle av covid-19.

Dette til tross for at delstaten Texas totalt sett nettopp passerte én million smittetilfeller, og at man i Dallas har begynt å bli alvorlig bekymret for at helsevesenets kapasitet snart er sprengt.

Så er det heller ingen innen den regionale helsesektoren som med sikkerhet kan si at noen av beboerne i Loving County har blitt testet for korona i det siste.

– Ingen offentlige kontorer hatt helgeåpent her siden den kalde krigen, fikk Newsweeks reporter Benjamin Fearnow til svar, da han forsøkte å få en kommentar fra offentlig ansatte i Loving County lørdag morgen.

Stor olje- og gassindustri

Også New York Times (NYT) skriver om dette tilsynelatende pandemi-frie samfunnet i Vest-Texas. De la tirsdag morgen ut en lang reportasje om livet og menneskene i Loving County. Her kommer det fram at selv om fylket har den minste befolkningen av alle fylkene i fastlands-USA, så teller man stort sett 10 ganger så mange mennesker her - som de fastboende.

Siden det er flust med jobber relatert til olje og naturgass-industrien, er det til en hver tid mange pendlende arbeidere i og rundt Loving County. De bor for det meste i brakker - i såkalte «man camps», og ifølge NYT opprettholder de fastboende et fast skille mellom seg selv og pendlerne.

Og da betyr det ikke så mye at en ansatt ved den lokale helseklinikken i Mentone, fylkets eneste by, forteller at de påviste minst ett smittetilfelle blant de tilreisende arbeiderne i løpet av sommeren. Og her testes bare de som har tydelige symptomer.

Offisielt ingen smitte

Akuttlegen Anthony Luk, ved den private helseklinikken, som tester rundt 20 mennesker i uka, sier at de har påvist to koronatilfeller blant pendlerne. Og det aller meste av testene de tar er nettopp av arbeidere på olje- og gassannleggene. Fylkesfunksjonær Angela Medlin forklarer at når noe sånt skjer, blir vedkommende kjapt sendt tilbake dit han kom fra.

– Disse smittetilfellene blir så registrert i den ansattes hjemfylke, ikke i Loving County, fastslår Lara Anton, talskvinne for helsedepartementet i Texas.

Dermed kan også New York Times fastslå at det fortsatt ikke er registrert noen smitte blant de fastboende i Loving County, ikke offisielt, men at dette er en sannhet med modifikasjoner.

