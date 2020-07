Det amerikanske selskapet har fullført både fase 1 og 2, som begge har vist lovende resultater.

I fase 2 skapte den eksperimentelle covid-19-vaksinen immunitet hos alle de 45 personene som deltok i studien, viser en forskningsartikkel publisert tirsdag.

De 45 personene ble delt opp i tre grupper, som alle fikk ulik dose i to omganger på én måneds mellomrom. Etter den andre dosen viste resultatene at alle deltakerne hadde høyere nivåer av antistoffer enn de fleste pasienter som har hatt covid-19 og utviklet egne antistoffer.

Forskere advarer

Over halvparten av deltakerne opplevde milde eller moderate bivirkninger, noe som anses for å være normalt. Bieffektene besto for det meste av tretthet, frysninger, hodepine, smerter i kroppen og på injeksjonspunktet.

– Resultatene ser veldig bra ut, og de ser rimelig konsistente ut, sier professor David Lo i biomedisin ved universitetet California Riverside.

Han påpeker imidlertid at det er behov for ytterligere undersøkelser av hvor trygg vaksinen er, blant annet for å forsikre seg om at den ikke gjør immunforsvaret tolerant mot det virkelige viruset.

Forskere har advart om at de første vaksinene som vil komme på markedet, ikke nødvendigvis vil være de mest trygge eller effektive.

Internasjonalt vaksine-løp

Moderna anses for å være helt i front i det internasjonale løpet mot å utvikle en vaksine mot koronaviruset. Over 13 millioner mennesker verden over har til nå fått påvist smitte, og over 580.000 koronasmittede mennesker har dødd. Til sammenligning dør det rundt 650.000 mennesker i influensarelaterte dødsfall hvert år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

I Kina er selskapet SinoVac også i fase 2 av sin vei mot en vaksine. Det russiske nyhetsbyrået TASS meldte nylig at russiske forskere har fullført kliniske studier av en vaksine, men forskere har foreløpig ikke offentliggjort funnene sine.

Modernas studier starter den siste og avgjørende testfasen mandag 27. juli. Der vil 30.000 personer i USA delta. Halvparten av dem vil få vaksinen, mens den andre halvparten får placebo.

Fakta om vaksiner som støttes av Cepi

Oversikt over koronavaksine-kandidater som får støtte fra vaksinealliansen Cepi, og der kliniske tester er i gang

* Novavax Inc.: Vaksinene inneholder deler av overflateproteinet fra viruset SARS-CoV-2. I tillegg til å få støtte fra Cepi, får prosjektet 1,6 milliarder dollar gjennom det amerikanske programmet for å framskynde vaksineutviklingen (Operation Warp Speed). Til gjengjeld skal Novavax etter planen levere 100 millioner doser til USA i første kvartal 2021.

* University of Oxford og AstraZeneca: Vaksinen inneholder et ufarlig og modifisert forkjølelsesvirus som bærer overflateproteinet til SARS-CoV-2. Bæreviruset kan ikke formere seg i menneskekroppen. Vaksinen testes på tusenvis av mennesker i Storbritannia, Brasil og Sør-Afrika. AstraZeneca har inngått en avtale med EU om å levere 400 millioner vaksinedoser.

* Clover Biopharmaceuticals (i samarbeid med GlaxoSmithKline og Dynavax): Inneholder protein fra viruset SARS-CoV-2. Resultater av første fase av kliniske undersøkelser er ventet i august. Det kinesiske selskapet fikk nylig økt støtte fra Cepi for å sikre produksjonskapasitet så snart en vaksine er klar for massetesting og full produksjon.

* Inovio Pharmaceuticals og International Vaccine Institute: Genbasert vaksine, inneholder DNA som får kroppen til å produsere vaksineprotein selv. I slutten av juni kunngjorde selskapet positive resultater fra fase 1-testing der i underkant av 40 mennesker deltok.

* CureVac: Inneholder arvestoffet RNA som får kroppen til å lage vaksineproteiner selv. Har fått godkjenning av tyske og belgiske myndigheter til å starte kliniske tester. USAs president Donald Trump skal i mars ha forsøkt å få selskapet til å flytte arbeidet med å utvikle vaksinen til USA.

* Moderna, Inc.: Inneholder arvematerialet RNA som skal få kroppen til å produsere vaksineproteiner selv. Har startet fase 2-utprøving på flere hundre mennesker i USA.

Cepi-støttede vaksiner som ennå ikke testes på mennesker:

* Institut Pasteur (Themis, University of Pittsburgh): Opptil 5 millioner dollar i støtte fra Cepi

* University of Queensland og CSL: Opptil 4,5 millioner dollar

* University of Hong Kong: Opptil 620.000 dollar.

Kilde: Clinic Trials Arena, New York Times