Löfven dro på kjøpesenter i jula – hadde oppfordret til å unngå trengsel

– Han var der i et planlagt ærend, sier statsministerens presserådgiver Mikael Lindström til avisen Expressen.

Löfven besøkte kjøpesenteret Gallerian i sentrum av Stockholm 20. desember. 18. desember oppfordret den svenske regjeringen folk til å unngå trengsel.

– Jeg håper og tror at alle i Sverige forstår alvoret, sa Löfven blant annet da.

I Folkhälsomyndighetens anbefalinger står det blant annet at både individer og virksomheter har ansvar for å unngå trengsel, og at butikkhandel bør begrenses.

Lindström sier at Löfven ikke handlet julegaver, men vil ikke gå nærmere inn på hva statsministeren gjorde.

Justisminister Morgan Johansson har måttet beklage at han var på et kjøpesenter i Lund i romjula. Han sa at han hadde opptrådt uforsiktig, noe også statsminister Löfven sa seg enig i.

