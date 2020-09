Få hunder har en så eventyrlig livshistorie som den lille dachsen «Pip» (eller «Pipsqueak», som er dens fulle navn), ifølge CNN onsdag. I 2018 ble hunden først plukket opp på Sicilia og overtatt av en australsk familie som var på en fire år lang seiltur verden rundt. Hunden ble med videre over verdenshavene, og fant seg godt til rette i båten sammen med familien Eilbeck på fire, to voksne og to barn. Men i mars 2020 brøt covid 19-pandemien ut.

Tok farvel

På det tidspunktet lå familien ved kai på Hilton Head Island i South Carolina, USA. De skjønte at de måtte avbryte jordomseilingen, og komme seg ut av USA og på et fly til Australia før grensene stengte. De fikk 48 timer på seg til å pakke ut av yachten og gjøre seg klare. Men Pip, som altså har siciliansk bakgrunn, kunne ikke bli med dem, på grunn av strenge australske grensebestemmelser for import av dyr (som blant annet innebærer en ti dagers tvungen karantene).

De bestemte seg derfor for å etterlate hunden midlertidig hos venner i USA. Planen var å hente den igjen noen uker senere, for så å fortsette jordomseilingen i to år til. Moren i familien kjørte hunden til en venn i North Carolina, og tok farvel. Toppen seks uker kunne det ta, før de så hunden igjen, tenkte de. Men slik ble det ikke.

Byttet familie

For koronasituasjonen i verden ble bare mer og mer alvorlig. Grensene var fortsatt stengte, og familien kom seg ikke tilbake til USA for å hente hunden sin. Det er nå Pip begynner på det som være verdens lengste hjemreise for en liten hund. Fra 27. mars til 4. april bor hunden hos en venn i North Carolina.

Men fordi denne vennen selv hadde to hunder, ble det for slitsomt. Derfor adverterte hun etter en annen familie i North Carolina som kunne ta imot Pip. Der ble hunden i tre måneder, fram til juli måned. Samtidig jobbet familien i Australia på spreng fra sin kant for å ordne det formelle, slik at hunden kunne få komme til Australia.

Egen hotellsuite

De ordnet ledsagere slik at Pip først ble flydd til Los Angeles, der den bodde en natt i egen hotellsuite. Så fulgte 13 timer alene i lasterommet på et fly til Auckland på New Zealand, før den ble plassert på et fly til Melbourne i Australia. Der ble Pip satt i karantene i ti dager, før den til slutt ble sendt med et fly til Sydney. Den siste biten fløy Pip med Virgin Australia, som tilbød seg å frakte den etter at Pip hadde blitt omtalt i avisen Sydney Morning Herald.

Først da, den 11. august, etter å ha reist i alt 10.000 miles, noe som skulle bli rundt 1600 norske mil, samt blitt kjendis på sosiale medier underveis, ankom dachsen flyplassen i Sydney.

Familien Eilbeck var mest bekymret for at hunden ikke skulle kjenne dem igjen etter fem måneder på reise. De sto spent og ventet sammen med et filmteam og pressefolk. Så kom den lille hunden trippende ut av hangaren.

– Da hun hørte stemmene våre, løp hun rett i armene våre, sier Zoe Eilbeck til CNN.