Litauens president har signert loven som kan bane vei for Berg-utveksling

Det opplyser presidentens kontor til det litauiske nyhetsbyrået Baltic News Service (BNS), ifølge VG.

– Det føyer seg jo inn i rekken av gode nyheter de siste ukene og styrker vår tro på at Frode Berg snart kan løslates. Nå gjenstår bare at de to presidentene i Russland og Litauen signerer benådningssøknadene til de fem involverte i utvekslingen, sier Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes til avisen.

Loven som ble signert mandag, ble vedtatt av det litauiske parlamentet i forrige uke.

Den 16. oktober siterte BNS anonyme kilder på at Russland og Litauen er enige om å utveksle en spiondømt russer mot to litauere og en nordmann som er dømt i Russland.

BNS navngir ikke Frode Berg, men Berg er den eneste nordmannen som soner en slik dom i Russland.

I slutten av oktober anbefalte benådningskomiteen i Russland at Frode Berg skal benådes. Onsdag forrige uke bekreftet president Vladimir Putins talsperson at de har mottatt en søknad om benådning fra Berg, men det er ikke kjent når den skal vurderes.

Advokat Risnes har tidligere uttalt at han tror Berg kan være hjemme igjen om kort tid.

