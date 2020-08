Libanons president Michel Aoun vil ikke utelukke at en bombe forårsaket den enorme eksplosjonen i Beirut tirsdag.

Han påpeker at årsaken til eksplosjonen ennå ikke er fastslått, og at etterforskningen vil gi svar på om eksplosjonen var resultat av en ulykke, uaktsomhet eller en ytre påvirkning.

– Det kan ha vært uaktsomhet eller utenlandsk påvirking med en rakett eller en bombe, sa Aoun fredag i et TV-overført intervju.

Han sier at han har bedt Frankrike undersøke om der var militære fly eller raketter i lufta rundt byen på det tidspunkt eksplosjonen skjedde.

USA har også sagt at et angrep ikke kan utelukkes, mens Israel, som har utkjempet flere kriger mot Libanon, avviser innblanding og tvert imot tilbyr hjelp.

Lokale medier har foreløpig pekt ut sveisearbeid i nærheten av havna som en mulig årsak til at lageret med 2.750 tonn ammoniumnitrat gikk i lufta.

Advart i årevis

Myndighetene er i årevis blitt advart mot faren ved å oppbevare tusener av tonn beslaglagt ammoniumnitrat i et lagerbygg i havna, uten å reagere.

Aoun sier at han fikk informasjon om lageret av ammoniumnitrat 20. juli og straks ga ordre til det militære og sikkerhetsapparatet om å gjøre det som var nødvendig. Han sier at flere regjeringer er blitt advart helt siden 2013.

Aoun har lovet streng straff for de skyldige, og 20 personer, blant dem havnedirektøren og ansatte i tollen og lagerbygningen, er pågrepet og avhøres.

Men Aoun avviser tilbud om internasjonal gransking, slik både utenlandske ledere og libanesere har bedt om, siden det ville føre til at libaneserne «mister sannheten».

Raseri mot lederne

Befolkningens sjokk og sorg er i dagene etter eksplosjonen som la store deler av Beirut i grus, raskt blitt snudd til vrede mot landets ledere.

Mange ser på katastrofen som et nytt bevis på at hele landets politiske system er pill råttent og preget av korrupsjon og inkompetanse når det gjelder å løse den dype økonomiske krisen.

Allerede torsdag var folk i gatene igjen for å demonstrere mot landets ledelse, og politiet tok i bruk tåregass for å spre sinte demonstranter i sentrale deler av byen. En ny stor demonstrasjon planlegges lørdag.

Måneder med protester

Før eksplosjonen hadde det vært protester og demonstrasjoner i månedsvis, og så sent som fem minutter før det smalt ble demonstranter som protesterte mot stadige, lange strømbrudd, fjernet fra energidepartementet.

Bygget til energidepartementet, som lå nær åstedet i havneområdet, ble også sterkt skadd, og flere demonstranter har for en gangs skyld prist seg lykkelig for at politiet kastet dem ut.

Dødstallet etter eksplosjonen har steget til 154, men et hundretall mennesker er fortsatt savnet, og det er lite håp om å finne flere overlevende i ruinene. Rundt 5.000 mennesker ble skadd, og flere hundre tusen er blitt hjemløse etter at boligene deres ble smadret.