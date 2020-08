– Leger gjør ikke bare alt som er mulig å gjøre. Legene kjemper virkelig for å redde livet hans, sier nestleder Anatolij Kalinitsjenko ved sykehuset i Omsk i Sibir.

Navalnyj ble innlagt på sykehuset torsdag morgen etter at han ble dårlig på et fly som var på vei til Moskva. Flyet nødlandet i Omsk, der Navalnyj ble lagt på en båre og fraktet til sykehuset i ambulanse. Der ble han lagt i kunstig koma.

Hans talskvinne er sikker på opposisjonspolitikeren er forgiftet, og at det skjedde da han drakk en kopp te på flyplassen i Tomsk i Sibir før avgang.

– Det er det eneste han drakk i morges, skriver hun på Twitter.

Hun skriver også at tilstanden er stabil og uendret, og at legene har sagt at en diagnose først vil være klar om kvelden.

Hun skriver også at helsepersonell som først ønsket å kommunisere åpent, tilsynelatende har fått beskjed om ikke å si noe. Sykehuset skal være fullt av politifolk etter at Navalnyjs medarbeidere varslet politiet og ba dem etterforske saken som et attentatforsøk mot en politiker.

Navalnyj var på toalettet på flyet da han ble akutt dårlig. I et videoopptak fra flyet kan man høre høylytt jamring fra 44-åringen ute i kabinen.

Putin-kritiker

Navalnyj er en av president Vladimir Putin argeste kritikere. Den 44 år gamle bloggeren og juristen ble også i fjor innlagt på sykehus som følge av mistanke om forgiftning.

Ifølge talskvinne Kira Jarmysj ligger han nå i kunstig koma i en respirator på sykehusets intensivavdeling.

Hun viser til at leger har sagt at «giften ble absorbert raskere enn den varme væsken».

Til radiostasjonen Echo of Moscow sier hun at hun er sikker på at Navalnyj er forgiftet med vilje.

– Alvorlig tilstand

Det russiske, statskontrollerte nyhetsbyrået Tass melder også at Navalnyj får intensivbehandling i Omsk.

– Tilstanden hans er alvorlig, sier overlege Aleksandr Murakhovskij til Tass.

Navalnyj er sterkt kritisk til Putin og har flere ganger blitt pågrepet etter å ha deltatt i demonstrasjoner mot den russiske lederen.

Han har kalt folkeavstemningen i juli, som åpnet for at Putin potensielt kan beholde makten til 2036, for en «kjempestor løgn».

Navalnyj leder en stiftelse som kjemper mot korrupsjon i det russiske samfunnet. Lederen for stiftelsens juridiske avdeling, Vjatsjeslav Gimadi, skriver på Twitter at "«det ikke er noen tvil om at Navalnyj ble forgiftet på grunn av sine politiske holdninger og aktivitet».

Etseskader i øynene

Navalnyj har tidligere blitt utsatt for fysiske angrep. Han er den foreløpig siste av en lang rekke Kreml-kritikere som tilsynelatende er blitt utsatt for forgiftning.

I 2017 fikk han etseskader i øynene etter at han fikk kastet et grønt fargestoff som brukes til desinfisering, i ansiktet utenfor sitt eget kontor. I august i fjor fikk han utslett og hevelser i ansiktet mens han var i politiets varetekt etter å ha blitt pågrepet under en demonstrasjon. På sykehuset sa leger at det var snakk om en allergisk reaksjon.

– Han ble forgiftet på politistasjonen. Jeg er sikker på at det samme har skjedd nå. Det er andre symptomer, åpenbart et annet stoff, sier Navalnyjs talskvinne.

TV-kanalen REN TV har publisert en video som er filmet fra flyet, og som viser at Navalnyj blir kjørt ut på en båre og inn i en ambulanse.

