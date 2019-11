Ledende demokrater vil ha økt press mot Israel

Av Nils-Inge Kruhaug

Israel har siden opprettelsen i 1948 mottatt over 1.300 milliarder kroner i amerikansk militærstøtte, mer enn resten av verden til sammen.

Noe av det siste demokraten Barack Obama gjorde før han gikk av som president, var å undertegne en ny tiårsavtale som sikrer Israel 35 milliarder kroner i årlig militærstøtte, nærmere 100 millioner kroner daglig fram til 2028.

Flere demokrater som håper å bli partiets kandidat i presidentvalget om ett år, mener at USA bør bruke militærstøtten som pressmiddel overfor Israel, tvinge landet til å stanse utbyggingen av ulovlige bosetninger og forhandle fram en fredsavtale med palestinerne.

Må endre

Senator Bernie Sanders, som selv er jøde og mistet store deler av familien i holocaust, er krass i sin kritikk av Israels statsminister Benjamin Netanyahu og politikken han fører.

– Vi krever at den israelske regjeringen setter seg ned med det palestinske folk og forhandler fram en avtale alle kan leve med, sa Sanders nylig da han besøkte den liberale proisraelske gruppen J Street i Washington.

– Dersom dere ønsker militærhjelp, må dere på helt grunnleggende vis endre forholdet dere har til palestinerne, var hans budskap til Israel.

Sanders tok videre til orde for å omgjøre deler av militærhjelpen til humanitærhjelp til palestinerne på Gazastripen, som president Donald Trump har kuttet all støtte til.

Utøve press

Senator Elizabeth Warren, som ligger godt an i nominasjonskampen, åpner også for å bruke militærstøtten som pressmiddel.

– Noen ganger må man finne måter å utøve press på og sørge for at problematisk oppførsel får konsekvenser, noe både demokratiske og republikanske presidenter har gjort tidligere, er Warrens budskap.

– Dersom den israelske regjeringen fortsetter å ta steg i retning av formell annektering av Vestbredden, må USA gjøre det klart at vår bistand ikke skal brukes til å støtte en slik annektering, slår hun fast.

Warren lover i likhet med Sanders å omgjøre Trumps politikk, blant annet ved å gjenoppta bistanden til palestinerne.

Pressmiddel

Pete Buttigieg kjemper også om å bli Demokratenes presidentkandidat og åpner i likhet med Sanders og Warren for å bruke USAs militærbistand som pressmiddel.

– Bistanden er en måte å styre Israel i riktig retning på, sa han under en tale i Chicago i forrige måned.

Julián Castro åpner også for å bruke militærhjelp som pressmiddel dersom Israel gjør alvor av å annektere Vestbredden.

Biden sier tvert nei

Senator Joe Biden, som til nå har ledet kappløpet om å bli Demokratenes presidentkandidat, er av en helt annen oppfatning.

– Tanken om at vi skal holde tilbake militærstøtte til Israel for å få dem til å endre politikk, finner jeg absolutt opprørende, sa han til Wall Street Journal i forrige uke.

– Jeg kommer ikke til å stille vilkår og mener at det vil være en gigantisk tabbe. Og jeg håper at noen av kandidatene som kjemper sammen med meg om nominasjonen, enten har forsnakket seg eller at det de har sagt, er tatt ut av sin sammenheng, la han til.

At flere ledende demokrater i en nominasjonskamp tar til orde for å bruke militærbistand som pressmiddel mot Israel, er helt nye toner, mener enkelte eksperter.

Andre mener også å se et stemningsskifte i synet på USAs Israel-politikk blant amerikanske jøder, som tradisjonelt stemmer demokratisk.

Støtter Trumps politikk

I de siste ti presidentvalgene i USA har mellom 60 og 80 prosent av jødene stemt på Demokratenes kandidat, noe som også var tilfelle ved siste valg da 71 prosent av dem ga sin stemme til Hillary Clinton.

Trumps ensidige støtte til Israel har opprørt mange liberale jøder, men meningsmålinger avslører at mange av dem likevel slutter opp om politikken han fører.

47 prosent av amerikanske jøder mener Trump har funnet «en riktig balanse», mens 42 prosent mener at politikken han fører, er for Israel-vennlig, viste en meningsmåling foretatt av Pew Research Center tidligere i år.

59 prosent av kristne velgere støttet også Trumps Israel-politikk, viste målingen.

Krass Israel-kritikk er derfor ikke nødvendigvis noen vinneroppskrift for den av demokratene som til slutt blir partiets presidentkandidat.

