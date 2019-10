«Le blob» er et av naturens store mysterier. Nå vises den fram i Paris.

– «Blob» er et levende vesen som hører hjemme blant naturens mysterier, sier Bruno David, direktør ved Paris naturhistoriske museum til nyhetsbyrået Reuters.

På lørdag stiller Parc zoologique de Paris, som museet er en del av, ut en snodig figur. Oppkalt etter kultfilmen «The Blob» fra 50-tallet om en utenomgjordisk organisme som sluker alt den kommer over, er man rett og slett usikre på hva «Le Blob» er for noe.

Det ser ut som god, gammeldags mugg, men det trenger det slettes ikke være.

– Vi er sikre på at det ikke er en plante, men vi vet rett og slett ikke om det er et dyr eller en sopp, sier David.

« Le #blob est difficile à placer dans l’arbre du vivant. (...) Il nous apprend bien des choses sur la richesse de la vie sur Terre », explique @BrunoDavidMNHN.

Rendez-vous dès samedi au @zoodeparis pour entrer dans la blob-zone ! 🎉@CNRS #RDVSauvage #5AnsZoodeParis pic.twitter.com/B6lQ7gnjDQ — Zoo de Paris (@zoodeparis) October 16, 2019

Det som er sikkert er at «Le Blob» er en helt unik sak. Ifølge den britiske avisa The Guardian har den ingen hjerne, men den kan lære. Den har ingen munn eller mage, men kan finne, spise og fordøye mat. Og den har 720 kjønn. Og dersom den blir skadet, for eksempel delt i to, kan den reparere seg selv på sekunder eller få minutter.

– Og hvis du smelter sammen to blobber vil den ene overføre hva den har lært til den andre, sier David.

Det korrekte navnet på «Le Blob» er Physarum polycephalum som betyr noe sånt som «mangehodet slim».