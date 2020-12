Lavrov: Tyrkia og Russland vil fortsette å utvikle militært samarbeid tross sanksjoner

Det har vakt oppsikt i Nato at Tyrkia har kjøpt rakettforsvar fra Russland. Men til tross for amerikanske sanksjoner, ser det ut til at Nato-landet vil fortsette å utvikle sitt militære samarbeid med russerne.

Det varsler iallfall Russlands utenriksminister Sergej Lavrov etter et møte med sin tyrkiske motpart Mevlut Cavusoglu i Sotsji tirsdag.

