Laveste dødstall på tre uker i Italia

Dødstallet økte til sammenligning med 619 fra fredag til lørdag. Dermed kan det se ut til at epidemien er over den verste fasen i landet, som så langt er det hardest rammede i Europa.

Det totale dødstallet i Italia er dermed steget til 19.899, det nest høyeste i verden etter USA.

Antallet smittede har økt med 4.092 til totalt 156.363, ifølge italienske myndigheter. Av dem har 34.000 blitt friske av covid-19.

Les også: Pandemiforsker mener vi bare ser toppen av isfjellet i koronapandemien.

Mindre press

Lederen for etaten for sivil beredskap, Angelo Borrelli, sier presset mot sykehusenes intensivavdelinger er i ferd med å lette.

I regionen Lombardia nord i landet er imidlertid lokale myndigheter fortsatt svært bekymret over situasjonen, og sier den ikke har stabilisert seg ennå. Det er her det er registrert flest dødsfall, over 10.900.

Italiensk politi har trappet opp håndhevingen av nedstengningen av landet i påskehelgen, og politiet har gjennomført omfattende kontroller. Totalt ble 280.000 stanset lørdag og måtte forklare hvorfor de var ute.

Innenriksdepartementet i Roma opplyser at over 12.500 ble straffet for brudd på bestemmelsene, og at 150 personer siktes etter straffeloven for grove brudd.

Les også: Trump skryter av seertallene under koronakrisen: – Flere ser på meg enn på finalen av «Ungkaren»

Strenge regler

Tallene er høyere enn det de har vært de siste dagene. Det gis bøter på opptil 3.000 euro, eller omkring 33.000 norske kroner, og de som jukser med erklæringer kan få strengere reaksjoner.

Italias 60 millioner innbyggere får bare lov til å forlate sine hjem hvis de skal jobbe, gå til legen eller handle. Gå- eller løpeturer er bare tillatt i nærheten av hjemmet, og folk må ha med seg en erklæring om hvorfor de er ute.

Tiltakene trådte i kraft 10. mars og vil være på plass fram til tidligst 3. mai.