Låste seg inne på universitet for å unngå fengsel

En spansk rapper har sperret seg inne på et katalansk universitet for å unngå fengselsstraff for tweets og tekster som skal ha blitt oppfattet som angrep mot monarkiet og politiet, skriver BBC.

Pablo Hasel ble dømt til ni måneders fengsel for å ha glorifisert terrorisme og ærekrenket det spanske kongehuset, i tillegg til statlige institusjoner.

Han har twitret at han er inne på Lleida University, som ligger vest for Barcelona, sammen med en gruppe på 20 andre mennesker. Disse er der for å støtte han.

– De må bryte seg inn for å fengsle meg, twitret han på spansk.

Supportere under en demonstrasjon mot Hasels fengsling 6.februar. Foto: REUTERS/Susana Vera/File Photo

Foruten det som har blitt oppfattet som et angrep på monarkiet, har musikerens tweets og tekster beskyldt politiet for å torturere og drepe demonstranter og migranter.

Nå har mer enn 200 artister, inkludert filmregissør Pedro Almodóvar og Hollywood-stjernen Javier Bardem, signert et opprop for å stoppe fengslingen, skriver avisen.

Den spanske regjeringen planlegger å sette straffen under «ytringsforbrytelser», da Hasels uttalelser involverer kunstneriske og kulturelle aktiviteter.

Hasel har blant annet tidligere vist sin støtte til et fengslede medlem av den forbudte marxistgruppen Grapo i Spania.