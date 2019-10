Labour støtter valg i Storbritannia i desember

Det ligger an til valg i Storbritannia i desember etter at Labour har bestemt seg for å støtte dette. Underhuset skal stemme over dette tirsdag kveld, og det ser ut til å være klart at det er flertall for det etter Labours beslutning tirsdag formiddag. Avgjørelsen kommer etter at de to andre opposisjonspartiene, Liberaldemokratene og SNP, har gått inn for å støtte et valg tidlig i desember - det kan ligge an til 11. desember.

Splittet Labour

Statsminister Boris Johnson har ønsket et nyvalg 12. desember, men tapte en avstemning mandag kveld der han trengte to tredeler av Underhuset med seg. Men Liberaldemokratene og SNP har signalisert at de kunne støtte en annen type lovforslag tirsdag kveld som bare krever rent flertall for å bli vedtatt. De to partiene ønsker seg 9. desember, og en garanti om at Johnson ikke vil legge fram brexit-avtalen for behandling før parlamentet oppløses før valget. Johnson har gått med på ikke å legge den fram igjen, og det kan ligge an til et kompromiss ved å legge valget 11. desember, ifølge britisk presse.

Det kan komme endringsforslag underveis før debatten tirsdag ettermiddag.

Labour har vært svært i tvil og splittet rundt spørsmålet. Partiet har sagt at det ønsker et valg, men har understreket at partiet ønsker at en «no deal»-brexit fullstendig utelukkes av regjeringen før partiet går inn for et valg. Det er dessuten tvil blant noen i partiet om hvor godt partiet vil gjøre det.

- Ambisiøs

Corbyn og partifellene tok avgjørelsen tirsdag.

- Vi vil nå lansere den mest ambisiøse og radikale valgkampen for virkelig forandring som landet noen gang har sett, melder Corbyn i en uttalelse.

Mandag godtok EU en utsettelse av brexit til 31. januar. Det er fleksibel utsettelse som gir åpning for en tidligere utmelding dersom en avtale blir godkjent før det. Dermed måtte Boris Johnson bryte sitt store løfte, han hadde sagt han heller ville heller være «død som sistemann på skansen» enn å godta at ikke brexit blir gjennomført 31. oktober.

Corbyn sier den umiddelbare faren for "no deal"-brexit er over, og at partiet dermed velger å støtte et valg.

- Vi har hørt fra EU at utsettelsen av artikkel 50 til 31. januar er blitt bekreftet, så for de neste tre månedene har vår betingelse om å utelukke en "no deal" blir imøtekommet, sier Corbyn.

Toryene leder

Det er usikkert hvem som kan tjene på et nytt valg, selv om De konservative ligger klart best an på målingene.

Liberaldemokratene og SNP er begge sterke brexit-motstandere, og håper at pro-EU-politikere vinner i såpass mange kretser at det vil feie Boris Johnson ut av statsministerkontoret. Mens SNP ventes å gjøre et godt valg i Skottland, kan Liberaldemokratene gjøre det godt i typiske «remain»-kretser i England.

Samtidig er dette en svært usikker strategi om man vil stanse brexit, for De konservative leder klart på målingene, noe som kan gi Johnson et styrket mandat til å gjennomføre brexit slik han ønsker. Men heller ikke Johnson kan være trygg på seier, dersom pro-EU-politikere lykkes med å vinne i nok kretser. De konservative vil trolig miste kretser både i Skottland og i mange «remain»-områder i England, særlig urbane strøk.

I Labour har enkelte ment at partiet må ta sjansen og gå for valg, mens andre har fryktet at de kan tape på et valg, siden de kan oppfattes som uklare på brexit i forhold til de andre partiene.