– Kvinner trenger ikke mensen

– Det er ingen faglig begrunnelse for at kvinner trenger menstruasjon hver måned, sier Charlotte Floridon.

Hun er spesiallege med doktorgrad innen gynekologi, og uttaler seg på vegne av organisasjonen DFKO, som er den danske organisasjonen for praktiserende spesialleger i gynekologi. Intervjuet er gjort av den danske avisa Jyllands-Posten (JP).

Unngå blodmangel og sykmelding

Problemstillingen gjelder kvinner som går på p-piller av den typen der man spiser piller med hormoner 21 dager, for så å ha en pause fra pillene eller inntar piller uten hormoner i 7 dager. Disse pillene skal herme kroppens egen syklus.

– Husk at det er en form for kunstig menstruasjon man får når man tar p-piller. Derfor er det også sunnere å spare disse menstruasjonene. Men unngår til dels blodmangel og perioder med menssmerter, dessuten sykmeldinger fra jobb på grunn av smertene, sier Floridon til. JP.

Forslag til metode

Gynekologen har følgende forslag til kvinner som i dag går på tradisjonelle p-piller av 21+7-typen.

– Man kan spise pillene med hormoner fortløpende, helt til man får en såkalt gjennombruddsblødning. Da tar man pause fra pillene i tre dager, før man igjen begynner på pillene. Slik blør man mindre og har færre smerter, sier Floridon.

Hun anbefaler også prevensjonsmiddelet hormonspiral for dem som ønsker å unngå menstruasjon, siden den for mange kvinner fjerner mensen fullstendig, eller i det minste gjør at den kommer skjeldnere og er mindre kraftig.

