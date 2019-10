Etter at de kvinnelige astronautene Christina Koch og Jessica Meir gjennomførte sin romvandring fredag, har duoen nå satt seg fore å gå på månen.

Det kommer etter at NASA har jobbet med å få inkludert kvinner mer i det tradisjonelt mannsdominerte astronautyrket, og fredag ble den historiske romvandringen med bare kvinnelige astronauter gjennomført ved den internasjonale romfartsstasjonen.

Den første kvinnen til å gå i rommet var Svetlana Savitskaya i 1984, og siden det har det blitt gjennomført 40 vandringer i rommet siden av 14 amerikanske kvinner.

Endret terminologi

Likevel har kvinner i verdensrommet jobbet i motbakke i en tradisjonelt mannsdominert verden, og derfor er Koch og Meir veldig glade for at NASA nå har oppdatert sin terminologi.

– Vi går i riktig retning, og det jobbes mer med mangfold og tiltak for å få flere kvinner inn i romfart nå enn noen gang tidligere. Det har ført til at det utdannes flere kvinnelige astronauter enn noen gang, og den kjønnsnøytraliteten og inkluderingen er viktig for å gjennomføre et vellykket oppdrag, sier Meir til CNN.

Fra nå av heter det ikke lenger bemannede romfartsoppdrag, men bemenneskede romfartsoppdrag. Det for å få et mer kjønnsnøytralt uttrykk for jobben som skal gjøres, siden både menn og kvinner gjennomfører romvandringer på den internasjonale romfartsstasjonen.

– Det var en helt utrolig opplevelse for meg å gå ut døren og ut i verdensrommet for første gang, og det var utrolig mange følelser som gikk gjennom hodet mitt på en gang, sier hun.

De amerikanske astronautene Jessica Meir (t.v.) og Christina Koch (t.h.) gjennomførte den første helkvinnelige romvandringen fredag. Foto: NASA / AP.

Vil bli første kvinne på månen

Astronautene Koch og Meir skulle bytte ut en defekt batteri, og etter vel utført oppdrag fikk de gratulasjoner av president Donald Trump.

– Jobben dere gjør er utrolig, og jeg er bæeret over å snakke med de to kvinnelige astronautene som har skrevet historie, sa Trump.

Koch har vært på den internasjonale romfartsstasjonen siden mars i år, og planen er at hun skal være der til februar 2020. Hvis alt går etter planen blir det hun også historisk, som den kvinnen som har vært lengst på den internasjonale romstasjonen i ett strekk.

Duoen, som gjennomførte den historiske romvandringen er også på listen over de 12 kvinnelige astronautene som står på listen til å bli den første kvinnen til å gå på månen. Det er planlagt å gjennomføres i 2024.