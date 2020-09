Kuwaits moderate hersker er død

Saken er oppdatert

Sabah overtok som emir i den oljerike golfstaten da halvbroren døde i 2006. Som utenriksminister gjennom nærmere 40 år, og deretter statsminister før han ble emir, regnes han som arkitekten bak Kuwaits moderne utenrikspolitikk.

Sabah lyktes under sin tid ved makten i stor grad å styre Kuwait klar av konflikten mellom regionens to mektige rivaler, Saudi-Arabia og Iran.

Etter Iraks invasjon av Kuwait i 1990, som endte med at USA og andre vestlige land kom landet til unnsetning, forsøkte han som utenriksminister å reparere forholdet til Bagdad.

Kuwait har i motsetning til øvrige land i regionen også hatt ett godt forhold til Iran, og emiren forsøkte ved flere anledninger å mekle når konflikter oppsto.

Fredsmekler

I 2016 var Sabah vert for fredsforhandlinger mellom Jemens saudistøttede regjering og de iranskstøttede Houthi-opprørerne, og året etter forsøkte han å mekle i konflikten mellom Saudi-Arabia og Qatar.

Sabah var også vert for flere internasjonale giverkonferanser for å hjelpe ofrene for krigen i Syria, samt en giverkonferanse for å sikre midler til gjenoppbygging etter Den islamske statens herjinger i Irak.

Lille Kuwait, som er på størrelse med gamle Sogn og Fjordane fylke, bidro selv med nærmere 20 milliarder kroner til gjenreisning i nabolandet som i sin tid invaderte dem.

Kvinnelig stemmerett

Som statsminister var Sabah den første som ga plass til en kvinne i regjeringen, og han bidro også til å gi landets kvinner stemmerett og anledning til å stille til valg. Dette skjedde samme år som Sabah overtok som emir.

Kuwaits nasjonalforsamling regnes i dag som en av de mest aktive i den arabiske delen av verden, men til tross for dette er det i stor grad emiren som har det siste ordet.

Sabah høstet internasjonal ros for sin store givervilje til FN og innsats som fredsmekler, men han høstet samtidig kritikk for å kaste opposisjonelle i fengsel og innskrenke ytringsfriheten i landet.

Kort tid etter at hoffet hadde kunngjort Sabahs død, ble halvbroren, Nawaf al-Ahmad al-Sabah (83), ifølge statlige medier tatt i ed som landets nye emir. Han har vært kronprins siden 2006.

I 1990 ble Kuwait kastet ut i sin største krise da den irakiske diktatoren Saddam Hussein invaderte golfstaten og holdt landet under okkupasjon i sju måneder. Sabah flyktet den gang til nabolandet Saudi-Arabia sammen med andre kuwaitiske ledere.

Sabah tok tidlig til orde for et amerikansk militært nærvær i Kuwait, og i 1991 ble de irakiske okkupasjonsstyrkene stormet av en USA-ledet allianse.

Senere, etter at Saddam Hussein ble styrtet i en amerikanskledet invasjon i 2003, tok Sabah til orde for tettere bånd mellom Kuwait og Irak. (NTB)