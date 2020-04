Landet som har flest døde i Europa ser nå endelig en postiv utvikling på flere viktige indikatorer. De daglige oppdateringene på Worldometers viser følgende:

* For første gang er det flere friskmeldte enn nye registrerte koronasmittede i landet. Torsdag ble det registrert 3.033 nye friskmeldte og 2.646 nye smittetilfeller.

* Informasjonen om «avsluttede tilfeller» viser stadig større avstand mellom dødsrate og raten av friskmeldte. Det vil si at raten for friskmeldte er stadig høyere sett i forhold til dødsraten. Denne utviklingen har pågått i løpet av den siste måneden.

* Antalle nye smittetilfeller har gått nedover hele den siste måneden (selv om den har gått noe opp og ned fra dag til dag). Tallet var på sitt høyeste for en måned siden, 21. mars. Den dagen ble 6.557 nye smittede registert. Torsdag 23. april var tallet 2.646.

* Denne uka gikk tallet på aktive smittetilfeller ned for første gang siden utbruddet startet.

* Tallet på innleggelser er likevel en bedre indikator enn nye registrerte smittede, fordi smitteregistreringen avhenger blant annet av testkapasitet. Men også på antall innleggelser ser man en positiv utvikling: Torsdag var 934 færre mennesker innlagt på sykehus enn døgnet før, og 117 færre fikk intensivbehandling.

Flest døde i Europa

– Ekstremt oppmuntrende, sier italienske myndigheter om at tallet på aktive tilfeller har begynt å gå ned for første gang.

Etter flere uker med katastrofelignende tilstander på sykehus nord i landet er over 25.000 italienere nå døde av covid-19. Det er flest i Europa. Kun USA, som har passert 50.000, har flere døde enn Italia i verden. Men Spania har, med sine 22.000 døde, gått forbi Italia når det gjelder antall døde i forhold til folketallet.

At antall sykehusinnleggelser og nye smittetilfeller går ned anses som en viktig indikator for utviklingen i Italia. Her helsearbeidere på et sykehus i Bergamo, den verst rammede byen, tidligere i april. Foto: NTB scanpix

Det er imidlertid langt igjen før situasjonen er i nærheten av å normaliseres. Det påpekes også at tallene kan være høyere enn de offisielle. Siden folk som dør hjemme eller i pleiehjem ikke inkluderes, tror mange de reelle tallene både på smittede og døde kan være høyere enn de vises, skriver BBC.

Det er dessuten fortsatt svært mange som dør hver dag, også ifølge de offisielle tallene, selv om det har stabilisert seg mer over de siste ukene. De siste to ukene har det dødd rundt 400-500 mennesker hver dag i Italia, ifølge oversikten på Worldometers.

Åpner litt

Italias statsminister Giuseppe Conte har tidligere opplyst at regjeringen gradvis vil forsøke å gjenåpne landet fra 4. mai.

– Lettelsene må gjøres på grunnlag av en velstrukturert og artikulert plan, sa Conte denne uka.

Den italienske avisen Corriere della Sera meldte torsdag om trinnvise åpninger som er planlagt, ifølge NTB. Avisen skriver at alt avhenger av smittekurven, men at hvis antall nye smittetilfeller ikke begynner å stige igjen, kan bedrifter knyttet til landbruksproduksjon gjenåpne førstkommende mandag.

4. mai kan tekstil- og moteindustri gjenåpne, mens blant annet klesbutikker kan gjenåpne den påfølgende uken. Med mindre smittekurven igjen begynner å gå feil vei, kan til slutt barer, restauranter og frisører gjenåpne 18. mai, skriver avisen. Opplysningene var torsdag foreløpig ikke bekreftet offentlig, ifølge NTB.

Enkelte lettelser er allerede påbegynt i Italia. Nylig åpnet landet tømmerproduksjon og skogdrift. Enkelte butikker åpnet også igjen, som bokhandlere og butikker som selger barneklær. Men dette gjaldt da ikke alle regioner: I Lombardia, den desidert hardest rammede regionen, holdes butikker stengt.

