Dødstallene som følge av covid-19 er verst i USA (rundt 120.000), Brasil (rundt 47.000) og Storbritannia (rundt 42.000). Men særlig USA og Brasil er land med store befolkninger; henholdsvis 330 millioner og 212 millioner.

Målt i antall dødsfall i forhold til innbyggere blir oversikten over de verst rammede en annen, og kun få land har flere døde per million enn Sverige, som denne uka rundet over 5.000 covid-19-dødsfall. Bortsett fra lilleputtstatene San Marino og Andorra er det kun fire land som har flere døde målt per innbygger.

Dystre tall for Europa

Dette er landene i verden med flest døde per million innbyggere, ifølge statistikk hentet fra Worldometers fredag:

1. San Marino (1.238 per million, har 34.000 innbyggere)

2. Belgia (836 per million, har 11.5 millioner innbyggere)

3. Andorra (673 per million, har 77.000 innbyggere)

4. Storbritannia (623 per million, har 67 millioner innbyggere)

5. Spania (580 per million, har 46 millioner innbyggere)

6. Italia (571 per million, har 60 millioner innbyggere)

7. Sverige (500 per million, har 10 millioner innbyggere)

8. Frankrike (454 per million, har 65 millioner innbyggere)

9.USA (365 per million, har 330 millioner innbyggere)

10. Nederland (355 per million, har 17 millioner innbyggere)

Bortsett fra USA er altså alle landene på denne listen land i Europa. Men mens koronaepidemien nå er på tilbaketog i denne delen av verden, spres viruset hurtig i andre områder, som Latin-Amerika og enkelte land i Asia og Afrika.

Det kan også være en faktor at det i flere land i verden kan være mangler i registreringen av dødsfall og av dødsårsak.

På retur i Sverige

Anders Tegnell, statsepidemiolog ved Folkhälsomyndigheten i Sverige, kommenterte torsdag at landet har passert 5.000 dødsfall.

– Et fryktelig høyt siffer som jeg tror ingen hadde kunnet drømme om at vi skulle nå, sa Anders Tegnell under torsdagens pressekonferanse.

Men belastningen av koronaepidemien er imidlertid på vei ned i Sverige, og antall nye innleggelser per dag har den siste uka ligget på rundt en firedel av hva den var på toppen i april, ifølge en oversikt fra SVT.

Anders Tegnell viser til andre tall som han mener tyder på at epidemien i Sverige er i ferd med å avta. En nasjonal undersøkelse av forekomsten av covid-19 i mai, der 2.933 personer testet seg hjemme, viste at færre personer i mai hadde en pågående smitte enn i april.

Samtidig har forekomsten av antistoffer gått opp: I Uke 21 hadde 6,1 prosent av de undersøkte antistoffer, mens 4,7 prosent hadde det i uke 18. Dette er likevel svært langt unna 60 prosent, som man mener må til for oppnå såkalt flokkimmunitet.

