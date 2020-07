Regjeringen har blant annet besluttet å redusere antall personer som man kan ha kontakt med utenfor egen familie. Tidligere har grensen vært 15 personer, nå skal nærkontakten begrenses til fem i tillegg til nære familiemedlemmer. Barn under tolv år telles ikke med.

Statsminister Sophie Wilmès kunngjorde tiltakene mandag. Hun sa også at regjeringen sterkt anbefaler folk å jobbe hjemmefra.

– Den sosiale boblen blir mindre. Nå blir antallet nære personer kuttet til fem, og det skal gjelde de neste fire uker. Dette er en veldig vanskelig beslutning å fatte, sa Wilmes etter et møte i Belgias nasjonale sikkerhetsråd.

Statsministeren sa at dette tiltaket forhåpentlig vil avverge enda strengere tiltak senere, som en ny nedstengning av skolene i september. Hun ville likevel ikke utelukke strengere tiltak, dersom smittetallene fortsetter å øke.

For stevner og arrangementer utendørs vil det maksimale antallet publikummere bli halvert til 200. Grensen for arrangementer innendørs vil bli på 100.

Etter en lang periode med fallende smittetall opplever Belgia nå en rask stigning. Mellom 17. og 23. juli var det daglige smittetallet 279 i snitt, en økning på 71 prosent fra uken før.

Så sent som lørdag bestemte helsemyndighetene at alle må bruke munnbind på markeder, kjøpesentre og i offentlige bygg. Denne regelen gjelder også for kirker og kinoer og mange andre steder det folk samles.