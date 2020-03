Mange av disse landene stenger nå grensene og forbyr store folkesamlinger i håp om å unngå situasjoner som i Italia, med mange smittede og et sprengt helsevesenet. Men nå har viruset også der begynt å spre seg lokalt.

Afrika har mindre enn 800 bekreftede smittetilfeller, mens det i Latin-Amerika er under 2.000 smittede. Å hindre spredningen fra å eksplodere er imidlertid en utfordring.

Med begrensede ressurser mener ekspertene at det viktigste er å identifisere smittende, spore smitten og å teste folk.

Ikke nok helsepersonell

– Vi har sett hvordan viruset faktisk akselererer etter et visst punkt. Så det beste rådet til Afrika er å forberede seg på det verste og begynne med det i dag, sa generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) onsdag.

Mange land i Afrika sør for Sahara har ikke gode isolasjonsmuligheter eller nok helsepersonell til å kunne håndtere en bølge av covid-19-pasienter. I Liberia og Burkina Faso har de bare noen få respiratorer til hele befolkningen.

I flere land hvor det finnes respiratorer, er det likevel ikke tilstrekkelig på grunn av mangel på kvalifisert personell til å bruke dem. Respiratorpasienter krever også flere ansatte.



En kvinne vasker klærne under en kran i Soweto, Sør-Afrika. Foto: Themba Hadebe / AP / NTB scanpix

Feltsykehusanlegg

– Vi har funnet en type feltsykehusanlegg som vi kan sette opp og utstyre med noen av de viktigste elementene som trengs, slik som respiratorer, sier WHOs Afrika-direktør Matshidiso Moeti.

Opplæringen av personell har allerede startet i Kongo-Brazzaville og Senegal slik at de vil kunne klare å drifte sykehusene. Finansiering fra Verdensbanken blir også gjort tilgjengelig.

Men alt er ikke bare trist og dystert. Afrika-sjef for Verdens Økonomiske Forum, Elsie Kanza, sier at mange land bruker sine erfaringer fra ebolautbruddet i Vest-Afrika mellom 2014 og 2016, hvor godt over 10.000 mennesker døde.

The Africa Centers for Disease Control and Prevention, som ble opprettet i forbindelse med ebolautbruddet, sier at fra og med torsdag har 43 land kunnet teste personer for koronaviruset. Den kinesiske milliardæren Jack Ma har i tillegg lovet å donere 1,1 millioner prøvesett, 6 millioner masker og 60.000 beskyttelsesdrakter og ansiktsvern til afrikanske land.

Peru mangler respiratorer

Landene på det afrikanske kontinent er ikke de eneste som er bekymret for hva som kommer. Flere land i Latin-Amerika er blant dem som er minst forberedt på en pandemi, med helsesystemer som allerede er sterkt presset.

Forsvarsminister Walter Martos i Peru sa mandag at landet har mindre enn 400 respiratorer tilgjengelig.

– Det er ikke mye. Vi har ikke infrastrukturen som utviklede land har, sa han.

Peru og andre latinamerikanske land ser på det som skjer i Europa, og håper at de kan redusere spredningen av koronasmitte før covid-19-pasienter sprenger helsevesenet.

Sprengt kapasitet

Andre land i Latin-Amerika kan klare seg langt dårligere. Venezuela ligger på 176. plass av 195 nasjoner i en rangering av ulike lands beredskap for en helsekrise.

Landets helsevesen har blitt ødelagt etter mange års økonomisk tilbakegang, politisk kaos og en humanitær krise med økt barnedødelighet og kritisk mangel på både vann og medisiner.

En flyktningkrise, hvor over 4,5 millioner mennesker har dratt fra hjemmene sine, kan også forverre spredningen av viruset i hele regionen.

Dette er spesielt bekymringsfullt i Colombia, som nå huser nesten 2 millioner venezuelanere. Sykehus langs grensen har allerede sprengt kapasitet, og koronapandemien kan gjøre situasjonen enda verre.

– Helsevesenet har åpenbart en kapasitet som kan bli helt sprengt, både i Colombia og i ethvert land i Latin-Amerika, sier visepresident Alfonso Rodríguez-Morales i den colombianske foreningen for infeksjonssykdommer. (NTB)

