Selv om spredningen av koronaviruset først og fremst sprer bekymring over hele verden, kommer også andre uplanlagte bieffekter fram.

NASA konstaterte nylig at det er observert betydelig nedgang i nitrogendioksid i Kina i løpet av februar, sammenliknet med januar. Nitrogendioksid (No2) slippes ut av blant annet biler og industrianlegg, og luftforurensningen kan forårske astma og andre luftveisplager.

– Dramatisk

Forskerne i NASA sier at nedgangen i No2-utslipp først viste seg rundt byen Wuhan, der virusutbruddet startet, og deretter spredte seg rundt i landet. Nedgangen falt sammen med at myndighetene innførte restriksjoner på samferdsel og handel, og med at millioner av mennesker ble beordret til å holde seg hjemme.

På bilder ser man en dramatisk forskjell mellom situasjonen før og etter 20. januar, omtrent da kinesiske myndigheter begynte å innføre ulike tiltak for å hindre at folk forflyttet seg, som blant annet nedstengning av områder og karantener.

Satellittbilder fra Nasa publisert 2. mars viser verdiene av nitrogendioksid i Kina før karantenen på grunn av koronaviruset ble innført (1.-20. januar, bildet til høyre), og under karantenen (10.-25. februar, bildet til venstre). Foto: NTB scanpix

– Det er første gang jeg ser en så dramatisk reduksjon på et så stort område som resultat av en enkelthendelse, sier forsker Fei Liu etter at bildene ble sluppet denne helgen.

Det er vanlig at forurensningen reduseres i Kina rundt visse hendelser, blant annet rundt nyttårsfeiringen i slutten av januar og begynnelsen av februar, men ifølge NASA er reduksjonen større og har vart lengre enn normalt i år

Forskerne mener mengden av nitrogendioksid nå er 30 prosent lavere enn normalt, mens det ellers på denne tiden av året normalt har vært 10 prosent lavere enn ellers i året i perioden 2005 til 2019, skriver Business Insider.

CO2-utslipp

Samtidig har redusert aktivitet i Kina trolig ført til at CO2-utslippene midlertidig er redusert med rundt 25 prosent i Kina, ifølge Lauri Myllyvirta ved Centre for Research on Energy and Clean Air, som så på situasjonen i to uker i begynnelsen av februar.

Det er imidlertid ikke gitt at dette varer. Spørsmålet er om reduksjonen blir opprettholdt, jevnet ut eller til og med reversert av kinesiske myndigheters mottiltak under krisen, påpeker han.

– Den kinesiske regjeringens kommende stimuleringstiltak som respons til forstyrrelsene kan veie opp for disse kortsiktige konsekvensene for energi og utslipp, som det gjorde etter den globale finanskrisen og etter den økonomiske nedgangen i Kina i 2015, skriver han i sin analyse.

I tillegg til lavere aktivitet i industrien er antall innlandsflyvninger i Kina redusert med opp til 70 prosent denne måneden, sammenliknet med den forrige.

Færre flyr

Reduksjonen i flyvninger merkes ikke bare i Kina, men også globalt, etterhvert som flere flyselskaper innstiller avganger til og fra utsatte områder på grunn av koronaviruset.

British Airways er blant de store internasjonale flyselskapene som inntil videre har stanset alle avganger til og fra Fastlands-Kina. Foto: NTB scanpix

Dette er noen av områdene som har fått nedgang i flyvninger, ifølge nettstedet Forbes:

* Kina: De fleste flyselskaper, blant annet inkludert de store internasjonale selskapene KLM, Air France og British Airways, har innstilt alle sine avganger til og fra Fastlands-Kina inntil videre.

* Sør-Korea: En rekke avganger mellom Sør-Korea og USA er stanset eller redusert.

* Italia: Har det største antallet smittede utenfor Kina. Flere avganger er kansellert til Nord-Italia, blant annet British Airways fra London til Milano, Torino, Bologna og Venezia.

* Iran: I Midtøsten er Iran hardest rammet, og en rekke avganger til og fra landet er suspendert.

* Japan: Ni land har frarådet ikke-nødvendige resier til Japan.

