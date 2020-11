En tilfeldighet, sier en forskningssjef i AstraZeneca om oppdagelsen om at vaksinen selskapet utvikler kan være opp til 90 prosent effektiv hvis det blir dosert på en bestemt måte.

Mandag kom nyheten om at foreløpige resultater viser at covid-19-vaksinekandidaten fra AstraZeneca og Oxford-universitetet er 70 prosent effektiv. Det blir betegnet som gode nyheter, men er et lavere tall enn vaksinekandidatene fra Pfizer/BioNtech og Moderna, som har vist 95 prosent effektivitet.

Det er imidlertid nyanser bak tallet 70 prosent som gir håp om enda bedre muligheter med vaksinen fra AstraZeneca og Oxford:

Hadde gitt mindre dose

Mer enn 20.000 personer er testet i Storbritannia og Brasil i utprøvingen av vaksinen fra AstraZeneca/Oxford. Rundt 30 av dem som fikk to doser med vaksinen, ble syke med covid-19, mens 101 som fikk en placeboinjisering, også ble syke. Det tilsvarer en effektivitet på 70 prosent.

Men det er ulike resultater bak dette tallet: En gruppe fikk først en halv dose og deretter en hel. I denne gruppen har vaksinen vist seg å være 90 prosent effektiv. I en større gruppe, som fikk to fulle doser, var effektiviteten 62 prosent.

– At vi delte ut halve doser er en tilfeldighet, sier Mene Pangalos, leder for AstraZeneca’s ikke-onkologisk forskning og utvikling til Reuters.

I april, da forsøkene var på et tidlig stadium, ble det utprøvd på deltakere i Storbritannia. Snart oppdaget man at vanlige bivirkninger, som trøtthet, hodepine og ømhet i armen var mildere enn man kunne forvente, forteller han.

– Vi gikk tilbake og sjekket og fant ut at de hadde fått halv dosering, forteller Pangalos.

Da bestemte selskapet seg for å fortsette, i stedet for å restarte forsøkene. Det var en gruppe på 3.000 personer som kun fikk halv dose først. Siden skulle det altså vise seg at vaksinen har hatt en 90 prosent effektivitet blant disse.

Undersøker

Man vet ikke helt sikkert hvorfor vaksinen ser ut til å virke sterkere når man får en halv dose først.

– Det er mulig at det å gi en mindre dose av vaksinen først og deretter følge opp med en større, er en bedre måte å sparke i gang immunsystemet på, og at det gir oss den sterkest mulige og mest effektive immunresponsen, sier professor Sarah Gilbert , som leder forskningen ved Oxford-universitetet, ifølge The Guardian.

Man vet ikke ennå om forskjellen man har oppdaget handler om kvaliteten eller kvantiteten på immunresponsen, sier professor Andrew Pollard, direktør ved Oxford Vaccine Group.

– Det er noe vi skal grave i de neste ukene, sier han.

Oxford-vaksinen vil være langt billigere og lettere å oppbevare enn vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna. Den er dermed også lettere å få distribuert til alle land i verden. Vaksinene er ikke godkjent ennå, men det er ventet at dette blir avklart i løpet av kort tid.

