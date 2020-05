I hele verden åpnes nå land opp litt etter litt etter at koronaviruset førte til storstilt nedstenging av samfunnet.

I likhet med i Norge skjer dette med strenge regler, særlig med tanke på hygiene og sosial avstand. Og i likhet med i Norge har nå serveringssteder i andre land begynt å åpne, men med regler om at gjestene må kunne sitte med god avstand til hverandre.

I den lille byen Schwerin i delstaten Mecklenburg-Vorpommern nord i Tyskland har kaféeier Jacqueline Rothe som driver Cafe & conditorei Rothe gått til et noe uvanlig skritt for å sikre at gjestene holder tilstrekkelig avstand.

– Artig greie

Ved hjelp av flytepølser, som vanligvis brukes i svømmebasseng for å hjelpe folk med å holde seg flytende, har hun fått laget hatter som fysisk skal skille gjestene fra hverandre.

Dagsavisen har vært i kontakt med Jacqueline Rothe som har gitt tillatelse til å bruke bildet.

Overfor Dagsavisen presiserer Rothe at bassengpølsehattene ble brukt den første dagen etter at restauranter og kaféer i Tyskland fikk åpne igjen etter nedstengningen, og var ment som en illustrasjon på hvor vanskelig det er for serveringssteder og gjester å forholde seg til de strenge avstandsreglene.

– Det var ment som en artig greie, og gjestene våre bruker selvfølgelig ikke disse hattene til vanlig, sier Rothe.

Nedstenging

Til CNN sier Rothe at kaféen har vært åpen gjennom nedstengingen av samfunnet, men at gjestene ikke har kunnet sette seg ned i lokalene.

– Vi får se hva som skjer videre når Tyskland åpnes mer og mer, og flere får lov til å reise. Vi regner med det vil komme flere turister de neste ukene, så vi får ta det som det kommer, sier Rothe.