Koronasyke i Frankrike behandles på hurtigtog

Hurtigtogene av typen TGV er blitt bygd om til medisinske intensivenheter. Etter at pasientene er klemt inn mellom bagasjestativ og seterader, og bårene er sikret, kjøres de til mindre belastede sykehus vest i landet.

Flere hundre pasienter og helsepersonell er de siste ukene blitt sendt med tog, helikoptre og fly inn og ut av steder i landet som er hardest rammet av koronapandemien.

Selv om president Emmanuel Macron nå tar i bruk alle midler i kampen mot koronaviruset, kritiserer opposisjonen ham for å ha ventet altfor lenge med den massive mobiliseringen.

Kostnadskutt

Kritikerne peker på at Frankrike er blant verdens rikeste land og har et av de beste helsevesenene, og at det derfor ikke burde havnet i en så dyp krise.

Men pandemien har blottlagt svakheter på de internasjonalt anerkjente statlige sykehusene etter flere tiår med kostnadskutt.

I Frankrike har rundt 90.000 personer fått påvist koronasmitte, og av disse har 7.560 dødd, ifølge myndighetenes siste oversikt.

Pasineter til Tyskland

Frankrike har vært nødt til å sende enkelte pasienter til behandling i nabolandene Luxembourg, Sveits og Tyskland. Sistnevnte har utført massiv nasjonal testing og påvist flere smittetilfeller, mens dødstallet så langt bare er en femdel av det i Frankrike.

Emmanuel Macron erklærte 16. mars krig mot viruset, og krigserklæringen har han siden gjentatt gang på gang. Frankrikes væpnede styrker har fått en sentral rolle i kampen.

Militæret og helsemyndighetene utarbeidet sammen systemet som gjør at pasienter nå kan sendes til sykehus med bedre kapasitet, mens helsepersonell fraktes til områder som trenger styrket bemanning.

Det første «sykehustoget» var på skinnene 26. mars.