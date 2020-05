To rohingya-flyktninger i Bangladesh er torsdag bekreftet smittet av koronaviruset, skriver det franske nyhetsbyrået AFP. De to flyktningene er de første bekreftede tilfellene i distriktet Cox's Bazar, der over en million rohingya-flyktninger bor i tettpakkede leirer.

Den lokale helsetoppen Abu Toha Bhuiyan sier de to smittede er isolert, og at myndighetene skalerer opp både testing og tiltak for å forhindre smitte, skriver nyhetsbyrået. Helsemyndighetene bekrefter overfor avisa Dhaka Tribune at det er snakk om bekreftede tilfeller i to forskjellige leirer.

I starten av april ble det påvist koronasmitte i selve byen Cox's Bazar, og regjeringen i Bangladesh stengte ned området ved leirene. Trafikken inn og ut ble redusert, og hjelpeorganisasjoner ble tvunget til å redusere tilstedeværelsen sin i leirene med 80 prosent.

En rohingya-flyktning går gjennom en av leirene i Cox's Bazar i Bangladesh i mars i år. Foto: Mohammad Ponir Hossain/NTB scanpix

Eksperter har i lengre tid fryktet smittespredning i flyktningleirene, og menneskerettighetsgrupper advarer om spredning av feilinformasjon om pandemien etter et internettforbud som ble innført i september.

I 2017 flyktet over 700.000 roginhyaer fra Myanmar etter at regjeringen i landet gjennomførte brutale operasjoner mot rohingya-bebodde områder.

Oppdaget i Sør-Sudan

Tidligere torsdag uttrykte Leger Uten Grenser bekymring etter at det ble oppdaget koronasmitte i Sør-Sudans største flyktningleir i Benitu, og i en annen leir i hovedstaden Juba, skriver NTB.

– De sliter allerede med farlige leveforhold i en overfylt leir. Opp til tolv familiemedlemmer bor sammen i små telt. Det er lite vann og såpe. Hygienetiltak som vanlig håndvask er praktisk talt umulig, sier Claudio Miglietta, Leger Uten Grensers landskoordinator for Sør-Sudan.

Mange av flyktningene har allerede sykdommer som malaria, lungebetennelse, tuberkulose, hiv og er underernærte. Det gjør at de har høy risiko for å bli alvorlig syke hvis de får korona, fortsatte Miglietta.

En lege sprayes med desinfiserende væske ved sykehuset der koronapasienter behandles i Sør-Sudans hovewdstad Juba. Foto: Alex McBride/NTB scanpix

Greske leirer

Hjelpeorganisasjoner har også advart mot konsekvensene av eventuelle koronautbrudd i flyktningleirene på de greske øyene, og myndighetene har innført en rekke tiltak for å begrense spredning.

Det er ennå ikke bekreftet smittetilfeller i Moria-leiren på øya Lesvos, der 20.000 mennesker bor i en leir beregnet for 3000. Tidligere i mai ble nesten 400 personer fra den overfylte leiren evakuert til leirer på fastlandet. Det dreide seg om mennesker som ble omtalt som sårbare, ifølge NTB. Myndighetene skal også ha gjort klart steder der flyktninger og migranter kan isloeres i tilfelle koronautbrudd, ifølge Der Spiegel.

Leger Uten Grenser i Norge har tidligere sagt til Dagsavisen at utbruddet av koronapandemien gjør at allerede sårbare mennesker blir enda mer utsatt for smitte og sykdom, og de tok til orde for å evakuere syke barn, men også andre risikogrupper.

– Vi må for all del jobbe for å unngå et utbrudd i leirene på de greske øyene, da det vil kunne få katastrofale konsekvenser. Menneskene er sårbare og lever tett i uhygieniske forhold med liten mulighet til å beskytte seg mot viruset, og tilgangen på helsehjelp er svært begrenset, sa Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser Norge.

Samtidig går den politiske debatten i Norge om saken om å hente barn fra den mye omtalte leiren.

