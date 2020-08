Det går fram av den siste oppdateringen til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Nord-Amerika og Latin-Amerika er fortsatt hardest rammet av pandemien. Halvparten av de nye smittetilfellene sist uke, ble registrert i denne regionen.

Sist uke ble det registrert over 39.000 koronarelaterte dødsfall globalt. Over 60 prosent av dem ble registrert i Nord-Amerika og Latin-Amerika.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har mer enn 23 millioner mennesker blitt smittet globalt og 811.895 er døde.

I denne parken i Köln er det malt sirkler i gresset for å sikre at folk holder avstand. Foto: Marius Becker / AP / NTB scanix

Nedgang i nye tilfeller

Sist uke ble det rapportert om totalt 1,7 millioner nye tilfeller av covid-19 globalt. Det er en nedgang på fire prosent fra uka før. Nedgangen i antallet registrerte dødsfall var på 12 prosent, ifølge WHO.

Forskerne vet ennå ikke hvorfor det har vært en trend at færre ser ut til å dø av sykdommen. Noen har vist til at behandlingen av covid-19-pasienter er blitt bedre og at det er tatt i bruk medisiner som ser ut til å øke sjansen for å overleve. Andre har pekt på at det er flere unge som har blitt smittet den siste tida og at det kan være noe av forklaringen siden unge har mindre sjanse for å bli alvorlig syke av covid-19. The Guardian skriver at en del forskere mener viruset er blitt mindre dødelig, mens andre mener det er lite sannsynlig at det har skjedd allerede nå. En annen forklaring kan være at smittedosen som folk får ned i luftveiene, er blitt mindre fordi folk er blitt flinkere til å holde avstand.

Her øker smitten

Sørøst-Asia er den nest hardest rammede regionen i verden, der ble det registrert 28 prosent flere nye tilfeller sist uke og en økning på 15 prosent i antallet registrerte dødsfall. India har flest rapporterte tilfeller i denne regionen, men viruset har også spredt seg raskt i Nepal.

I Afrika var det ifølge WHO en nedgang på åtte prosent sist uke og 11 prosent færre dødsfall. Europa har hatt en svak økning de siste ukene, mens antallet registrerte døde har gått ned.

