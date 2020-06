Det er særlig i statene sør i USA at antall registrerte koronasmittede har økt de siste dagene, ifølge en oversikt over utviklingen i The New York Times.

Stater som lenge har vært hardest rammet, som New York og New Jersey, opplever derimot en nedgang nå, ifølge samme oversikt. USA rundet over to millioner smittede onsdag. Så langt er over 115.000 døde i USA. Det utgjør mer mer en en fjerdedel av alle covid-19-dødsfall i hele verden så langt.

Flere på sykehus

Veksten i antall koronasmittede i så mange stater skyldes delvis at testingen er trappet opp mange steder, men det er likevel ingen tvil om at viruset fortsetter å sirkulere vidt i USA, skriver avisen. Dette skjer samtidig med at koronarestriksjonene i en rekke stater nå lempes på.

Arizona er blant statene som har lettet på koronatiltakene og nå ser en økning i smittede og sykehusinnleggelser, inkludert en økning i pasienter som får intensivbehandling. Arizona begynte å lette på restriksjonene i begynnelsen av mai, ved å åpne opp en del forretninger og restauranter. President Donald Trump besøkte en fabrikk i Phoenix i Arizona 5.mai.

– Gjenåpning av landet, hvem ville trodd vi ville si det, sa han da.

Nå er Arizona en av statene som snart skal få besøk av Trump, som snart starter sin valgkamp ute i felten. Det første folkemøtet starter i neste uke i Oklahoma. Da er det ikke ventet at man vil legge opp til avstand mellom tilhørerne.

Trump vil komme til flere stater som har sett en økning i antall smittede og innleggelser, som Florida, Texas og North Carolina.

Ble advart

15. mai opphevet Arizonas guvernør, republikaneren Doug Ducey, ordren om at folke skulle holde seg mest mulig hjemme, selv om helseeksperter ved Universitetet i Arizona ba guvernøren vente med dette. De antok at smitten i staten ville spre seg. Da var det 340 covid-19-pasienter i intensivbehandling. To uker senere ser staten en flom av nye innleggelser, skriver The Washington Post.

– Verre tider skal komme, sier Joe Gerald, helseforsker ved Universitetet i Arizona, til avisen.

– Det meste av funnene indikerer at smitten i samfunnet øker, sier han.

Øker i Texas

I Texas ser man også en økning av smitte og sykehusinnleggelser samtidig med at lettelser i restriksjonene skal innføres. Staten vil fra 12. juni tillate at restauranter og andre virksomheter opererer med 75 prosent av full kapasitet. Staten har tre dager på rad denne uka hatt rekord i antall sykehusinnleggelser, og har nå 2.153 innlagte, ifølge The Washington Post.

På grunn av økt testing kan man ikke trekke en direkte linje mellom gjenåpning og økning i antall tilfeller alle steder, påpeker Tom Frieden, tidligere direktør for Centers for Disease Control and Prevention.

For eksempel skyldes økningen av positive tilfeller i Michigan trolig i stor grad økt testing. Men i andre stater, som Arizona, er dette neppe forklaringen, mener han. I Arizona har man sett at antall positive tester i forhold til antall gjennomførte tester har økt, og man ser dessuten altså økning av innleggelser.

Starter folkemøter

Covid-19-situasjonen har kommet litt i bakleksa i den offentlige oppmerksomheten etter den verste uroen på svært lenge i USA. Den kom som følge av at afroamerikaneren George Floyd døde da en politimann holdt kneet sitt over halsen hans under en politipågripelse.

Både koronakrisen og protestbølgen mot politivold mot etniske minoriteter vil trolig sette sterkt preg over valgkampen som snart starter. Ifølge målinger har Joe Biden økt ledelsen over Donald Trump den siste måneden.

