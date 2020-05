Biltomme hovedveier og glisne t-banevogner – koronakrisen har totalt forandret bybildet i storbyer i verden. De ellers så trafikkerte veiene inn til storbyer som New York og London har nå færre biler, men samtidig flere sykler.

Det meldes om eksplosivt salg av både vanlige sykler og elsykler flere steder i verden. Det opprettes dessuten nå pop-up-sykkelveier i byer som Berlin, Bogota, Milano og Mexico City, på veier som ellers er fylt med biler, melder The Guardian.

Vi skyr buss og bane verden over under koronaepiodemien – på grunn av restriksjoner og forbud, et redusert tilbud og færre seter, men også av frykt for smitte.

Men kan sykkelboomen vare? Det håper Syklistenes landsforening, som nå krever strakstiltak for sykkel i Norge.

– Timingen har aldri vært bedre. Dette er et unikt momentum for å skaffe strakstiltak for sykling som også kan føre til en varig endring. Nå må vi benytte oss av anledningen og legge til rette for mer sykling, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes landsforening til Dagsavisen.

Ser til andre

Onsdag leverer Syklisenes landsforening og 15 andre organisasjoner et opprop for økt satsing på sykkel og gange til samferdselsminister Knut Arild Hareide. De ønsker at statlige midles øremerkes til strakstiltak for dette i bykommuner.

– Koronakrisen har gitt strakstiltak til sykkel i andre land. Regjeringen i Storbritannia har nylig satt av 2 milliarder pund til sykkeltiltak, hvorav en del er strakstiltak. Også her i Norge bør vi gjøre tiltak som gir oss en varig endring i transportvanene våre, sier Morgan Andersson.

Flere sykkelveier må til i byene i Norge, mener Syklistenes landsforening. Her fra Oslo. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

– Nå skal hverdagen snart normaliseres og flere skal tilbake til kontorene sine etterhvert. Samtidig vil det bli mindre bruk av kollektivtrafikk, og da må man få flere opp på sykkelsetet, sier Andersson.

Boom

I USA i mars doblet salget av sykler, utstyr og verkstedtjenester seg nesten sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge markedsundersøkelsesselskapet N.P.D Group, skriver The New York Times. Økningen gjelder både vanlige sykler og elsykler.

En syklist i New Jersey med Manhattans skyline i bakgrunnen. Foto: NTB scanpix

Butikker og distributører i USA rapporterer om at det utsolgt for sykler, og det er vanskelig å få inn nye på grunn av forstyrrelser i den globale handelen, skriver avisen. Særlig i New York har det økt kraftig.

– Jeg har aldri sett noe i nærheten av dette, sier Ryan Zagata, president i Brooklyn Bicycle Company, der salget har økt med 600 prosent sammenlignet med i fjor.

Samme utvikling rapporteres fra en rekke land, blant annet Storbritannia.

– De siste seks ukene har vi sett det største eksperimentet i transportpolitikk dette landet noen gang har opplevd. Det er opplagt at det automatiske alternativet er sykling, sier Adrian Warren, som leder en allianse av sykkelordninger i Storbritannia, til BBC.

Sykle-til-jobb-ordningen der innebærer at arbeidstakere kan få skattefradrag i forbindelse med sykkelkjøp til bruk for jobb.

Økt norsk elsykkelsalg

I Norge rapporterer Evo elsykler, som spesialiserer seg på kvalitets-elsykler, om økt salg i koronaperioden. På Dagsavisens forespørsel har daglig leder Hans Håvard Kvisle sjekket salget i denne perioden.

– Salget vårt økte med 66 prosent i perioden fra 13. mars og fram til denne uka, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Kvisle til Dagsavisen.

Han bekrefter at økningen i salget er eksepsjonell, selv om salget av elsykler har økt hvert år de siste årene.

– De tre siste årene har nok det generelle elsykkelsalget økt med om lag 20-30 prosent fra år til år. At vi nå har en økning på 66 prosent er helt spesielt med tanke på det volumet man har kommet opp på fra før, sier Kvisle.

Salget av lastesykler som kan transportere også varer eller barn, har økt kraftig, sier han. Dette er sykler som ofte kan erstatte bilbruk.

– Den nye bilen har to hjul, sier Kvisle.

Må på banen

Syklistenes landsforening har sendt innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2020 der de ber om at 500 millioner kroner øremerkes bykommunene for hurtige infrastrukturtiltak for sykkel og gange.

– Dette er egentlig kommunenes oppgaver, men koronakrisen har også presset kommuneøkonomien, og vi mener staten må på banen, sier Morgan Andersson.

Regjeringen i Storbritannia la i mai fram en pakke på to milliarder pund, om lag 22.4 milliarder kroner, til sykkel- og gange. Av disse vil 250 millioner pund være strakstiltak.

– I løpet av denne krisen har millioner av mennesker oppdaget sykling, enten det er for mosjon eller et middel for trygg transport med sosial avstand, sier Storbritannias transportminister Grant Shapps i en uttalelse.

– Når landet går tilbake til arbeid trenger vi at disse menneskene fortsetter å sykle, og følges av mange andre, sier Shapps.

Nettopp dette ønsker Syklistenes landsforening for Norge også. Foreningen viser til at Stortinget har vedtatt et nasjonalt mål om at åtte prosent av alle reiser skal foregå med sykkel, og at målet for byene er 20 prosent sykkelandel. Ifølge Nasjonal reisevaneundersøkelse er sykkelandelen av alle reiser kun fem prosent i Norge.

– Målene må følges av handling. Effekten av slike tiltak kan vi høste i lang tid framover både med tanke på folks helse og miljøet, sier Andersson.

– Nå er endringsviljen her. Muligheten kan forsvinne i takt med normaliseringen i samfunnet om vi ikke tilrettelegger bedre, sier Andersson.

