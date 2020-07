Det er Seth Berkley, administrerende direktør i GAVI, som leder det internasjonale samarbeidsprosjektet COVAX, som sier at en prislapp på 40 dollar (360 kroner) er det aller høyeste av alternativene som nå diskuteres.

Han avviser påstander fra EU-kilder forrige uke som hevdet at vaksinealliansen ville gå for en pris på 40 dollar for verdens rikere land. Han fremholder at de ikke har landet på en pris ennå.

– Det er et stort antall tall som diskuteres, og de har gått ut med det aller høyeste tallet. Og det tallet er maksprisen vi vurderer for høy-inntektsland, ikke en fastsatt pris, sier Berkley i et intervju med Reuters.

COVAX ledes av GAVI og Verdens helseorganisasjon, og har som mål å sikre verdens borgere rask tilgang til en vaksine mot koronaviruset når den er klar.

Planen er å levere mer enn 2 milliarder doser til landene som har meldt seg på innen utgangen av 2021. GAVI opplyser at mer enn 75 land har vist interesse for å slutte seg til COVAX. Norge er blant landene som deltar.

Ifølge Berkley er de forskjellige vaksinene så tidlig i test-fasen at prislappen ikke kan fastsettes. Det avhenger også av om hvorvidt det vil holde med en eller to doser, samt hvor og hvordan vaksinene produseres.

– For å være ærlig er det mer sannsynlig at vi kan få lavere priser med tanke på det store volumet vi prøver å få tilgang til, sier Berkley.

