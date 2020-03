Det ligger an til å bli en kamp mellom Donald Trump og Joe Biden i den amerikanske valgkampen, etter at Biden gjorde et sterkt resultat i «minisupertirsdag», og blant annet vant klart i Demokratenes primærvalg i delstaten Michigan, som var Bernie Sanders' store håp.

Men nå kan koronakrisen velte om på den amerikanske valgkampen på flere måter:

* Trump kritiseres for manglende lederskap, uvitenhet og feilinformasjon om den stadig økende koronakrisen.

* Mulige avlysninger av folkemøter kan påvirke valgkampen for alle, men det trekkes fram at disse er særlig viktige for Trump.

* Kraftige børsfall i USA, som en konsekvens av koronakrisen, kan svekke Trump, som har økonomi som viktigste argument i valgkampen. For få dager siden opplevde USA de kraftigste børsfallene siden finanskrisen i 2008.

Kontroversielt

Trump har kommet med en rekke kontroversielle utsagn om koronaviruset i det siste. Han har blant annet tonet ned trusselen og sagt at tallet på tilfeller går ned i stedet for opp, at en vaksine snart er tilgjengelig, til tross for at det kan ta minst ett år.

Da han nylig ble spurt om personene på et skip utenfor California med over 2.000 personer, derav 21 koronasmittede, burde komme på land, ga han uttrykk for at dersom de gjorde det, ville tallene på statistikken over smittede i USA gå opp, noe som ikke ville være bra.

– Jeg vil helst at tallene blir der er, sa Trump, men understreket at ekspertene fikk avgjøre spørsmålet.

Avlyste folkemøter

Nå er spørsmålet også om de praktiske konsekvensene av koronaviruset kan få store følger for valgkampen. Både Joe Biden og Bernie Sanders drar nytte av valgmøter, men også president Trump har de store folkemøtene som en viktig arena for å nå ut til velgerne og komme på TV.

Folkemøtene er typiske eksempler på enorme menneskemengder som samles og som kan føre til smitte. Sanders drar mellom 10.000 og 15.000 på sine møter.

For øvrig er alle de tre politikerne i 70-årene, og dermed i risikogruppen for å bli hardere rammet enn andre dersom de blir smittet av viruset.

Personer i teamet rundt Trump anbefaler nå presidenten om ikke å holde store folkemøter, skriver The New York Times. Da visepresident Mike Pence ble spurt om Trumps videre folkemøter skulle fortsette, svarte han at det må vurderes fra dag til dag.

Både Biden og Sanders avlyste noen store møter før nominasjonsvalgene tirsdag, som foregikk i seks stater.

Joe Biden hadde en god kveld tirsdag. Her med kona Jill samme kveld. Foto: NTB scanpix

Biden, som nå ligger an til klar favoritt til å bli Demokratenes kandidat, benytter anledningen til å forsøke å framstå som lederen USA trenger i krise, i motsetning til Trump.

– På dette tidspunktet, når det er så mye frykt i landet og i verden ellers, trenger vi amerikansk lederskap. Vi trenger presidentlederskap som framstår som et ærlig, tillitsfullt, sannferdig, stødig og beroligende lederskap, sa Biden i en tale tirsdag, da det var klart at han hadde gjort det svært godt.

Onsdag var det klart at Biden hadde vunnet i Michigan, Mississippi, Missouri og Idaho. Resultatet var da ikke klart i Washington og North Dakota, men Sanders lå i ledelse der.

Særlig Michigan var viktig – der vant Sanders mot Hillary Clinton i 2016. Biden viste der at han vant i både urbane områder, forsteder og distrikter.

Resultatene viste at Biden gjør det godt blant svarte velgere, kvinner, eldre velgere og hvite velgere uten college-utdanning. Bare blant de unge har Sanders aller mest støtte.

