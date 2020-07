Kontorlandskap ble til koronaavdeling med 85 sengeplasser etter at en forretningsmann ble syk

Den indiske forretningsmannen Kadar Shaik fikk behandling for koronaviruset hos en privat klinikk og ble friskmeldt, skriver The Guardian. Prisen for behandlingen gjorde ham sjokkert. Han bestemte seg derfor for å gjøre om kontorerlokalene sine, på 2.800 kvadrameter, til et anlegg med 85 sengeplasser for å gi gratis koronabehandling til de fattige.

– Kostnadene for behandling på et privat sykehus var enorme. Hvordan kan fattige mennesker ha råd til slik behandling? sa Shaik, som er eiendomsutvikler, til Agence France-Presse, ifølge The Guardian.

– Så jeg bestemte meg for å gjøre noe og bidra i kampen mot det dødelige viruset, la han til.

Flere smittetilfeller blant folk bosatt i slummen

Det kom fram denne uken at mer enn halvparten av menneskene som lever i slummen i Mumbai har hatt koronaviruset, ifølge en oppdragsundersøkelse som The Guardian har rapportert om.

Blodprøver på 6.936 tilfeldig utvalgte personer utført av bymyndigheter fant at 57 prosent av folk bosatt i slummen og 16 prosent av folk bosatt utenfor slummen hadde virusantistoffer, heter det i undersøkelsen.

Mumbai, Indias finanssenter og den mest folkerike byen hvor omtrent 40 prosent av befolkningen bor i slumområder, har rapportert om drøyt 110.000 smittetilfeller og mer enn 6.000 dødsfall så langt.

Fikk godkjenning fra lokale myndigheter

Da Shaikh var tilbake på beina etter å ha vært smittet av koronaviruset, fikk han godkjenning fra lokale myndigheter til å konvertere sine kontorlokaler i Gujarat, hjemstaten til den indiske statsministeren Narendra Modi.



Regjeringen sørger for, og betaler for, personale, medisinsk utstyr og medisin, mens Shaikh kjøpte sengene og dekker kostnadene for sengetøy og strøm.



– Hvem som helst kan få plass, uavhengig av kaste, trosbekjennelse eller religion, sa han.

