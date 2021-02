Dag tre i riksrettssaken mot Trump er i gang. Aktoratet i riksrettssaken mot Donald Trump skal for andre dag argumentere for at den tidligere presidenten er skyldig i å ha oppildnet til opprør.

Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen den 6. januar.

Degette var en av de siste som ble evakuert under stormingen. Hun sier at hun så demonstrantene posere og laste opp bilder til sosiale medier.

De skal ha ropt at de handlet på ordre fra Trump.

– Angrepet ble utført for Donald Trump, etter hans instruksjoner, for å oppfylle hans ønsker, sa Degette, som sitter i aktoratet.

– Dette var ikke en skjult kriminell handling, la hun til.

Hun viste også til chattetjenesten Parler hvor mange skrev at en borgerkrig var i gang, rett etter Trumps tale.

I tillegg mener hun at det at de fleste av opprørerne «ikke gjemte seg», også er et bevis på at de trodde at de handlet med Trumps tillatelse.

«Generalprøve»

Protestene i Michigan var en «generalprøve» for kongressangrepet, sier aktoratets leder Jamie Raskin.

Raskin sammenlignet stormingen av Kongressen med angrepet i Michigan våren 2020. Da stormet hundrevis av demonstranter, flere av dem bevæpnet, Capitol-bygningen i delstatshovedstaden Lansing 30. april. Flere var fra høyreradikale miljøer. De protesterte mot koronatiltakene og fikk full støtte av Trump.

Jamie Raskin. Foto: AP/NTB

Raskin sier dette var en «forhåndsvisning av det kommende opprøret» i Washington. Han viste bilder av hendelsen:

– Denne Trump-inspirerte mobben ser kjent ut for dere: Kampflagg, MAGA-hatter, våpen, kamuflasjeutstyr, akkurat som opprørsdeltakerne som invaderte dette rommet,» sa Raskin.

Det kreves to tredels flertall for å få Trump dømt, noe som betyr at en fellende dom krever at 17 republikanere må slutte rekkene med de 50 demokratene i Senatet.

Senator: Trump visste at Pence ble evakuert

Den republikanske senatoren opplyste onsdag til Politico at han snakket med Trump på telefon idet inntrengerne nærmet seg. – De tok akkurat visepresidenten ut. Jeg må gå, skal Tuberville ha sagt til Trump. Opplysningene ser ut til å bekrefte at Trump var klar over at Pence og senatorene var i fare. Telefonsamtalen skal ha funnet sted omtrent samtidig med at Trump sendte ut en Twitter-melding der han kritiserte Pence for mangel på mot. Grunnen var at Pence ikke hadde forsøkt å stanse godkjenningen av resultatet av presidentvalget.

