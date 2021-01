Kongressens politisjef ba om hjelp seks ganger før opptøyer

Stephen Sund sier han var bekymret for omfanget av de varslede protestene da Kongressen skulle godkjenne valget av Joe Biden som president, skriver Washington Post. Derfor ba han om at nasjonalgarden skulle være i beredskap.

Les også: Reagerer på politiets feilvurderinger i Washington – utelukker ikke rasisme (+)

Politisjefen sier i sitt første intervju etter hendelsen at hans overordnede var skeptiske til å involvere nasjonalgarden, til tross for at politiet hadde opplysninger om at demonstrasjonene trolig ville bli langt større enn tidligere.

Sikkerhetssjefen i Representantenes hus mente det ikke ville se bra ut å erklære en formell krise i forkant av demonstrasjonene. Hans motpart i Senatet ba Sund ta uformell kontakt med bekjente i nasjonalgarden og be dem være fremoverlent.

Les også: Twitter-kongen som falt – slik var Trumps kontroversielle talerstol

Sund forteller at han onsdag spurte ytterligere fem ganger etter hvert som situasjonen foran nasjonalforsamlingen utviklet seg til noe mer alvorlig enn han hadde sett for seg. Da 8.000 Trump-tilhengere marsjerte mot Kongressen, var det ikke nok med de 1.400 politifolkene Sund hadde på vakt. I løpet av et kvarter kom de første opprørerne seg forbi sperringene.

– Dersom vi hadde hatt nasjonalgarden der, kunne vi holdt folk unna lenger, fram til forsterkninger fra samarbeidspartnerne våre kunne nå fram, sier Sund til avisen.

Dagen etter at Kongressen ble stormet, sa politisjefen opp. Til venner har han fortalt at han følte han hadde sviktet sine ansatte.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.