Budsjettutkastet stanser blant annet inntil videre Trumps planer om å trekke amerikanske styrker ut av Tyskland.

Forsvarsministeren må først legge fram en analyse om konsekvensene av en slik beslutning og deretter må det gå minst 120 dager før en eneste av de 34.500 soldatene kan hentes hjem.

Forsvarsbudsjettet må godkjennes i begge kamre i Kongressen, men det ligger an til å bli vedtatt i Representantenes hus i et sjeldent eksempel på samarbeid over partigrensene. Det er ventet at utkastet senere i prosessen vi bli møtt med et veto fra presidenten.

Forslaget forsøker også å begrense eller på andre måter skape vanskeligheter for Trumps planer om å trekke amerikanske styrker ut av Afghanistan og Sør-Korea.

