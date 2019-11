Kongressen skal granske om Donald Trump løy under ed

Representantenes hus skal granske om Trump løy under ed, skriver Washington Post.

Under spesialetterforsker Robert Muellers granskning avga Donald Trump et skriftlig vitnemål. Dette ble avlagt under ed.

Trump nektet da å la seg avhøre muntlig.

Den gangen besvarte altså Trump skriftlig på spørsmål fra Muellers etterforskere. Formålet var å se om det var samrøre mellom Trump, hans valgkamp-stab og Russland. Ved 30 anledninger svarte han at han ikke husket informasjonen spørsmålene ber om svar på, noe som ikke står helt i stil med hv ahn tidliger har sagt om sin egen hukommelse:

– En av de beste, har han uttalt om nettop det.

Nå skal altså Representantenes hus granske om Trump løy under ed, melder Washington Post.

Dette kommer fram i rettshøringer om innsyn i dokumentene, melder samme avis.

Også New York Times melder om det samme.

Om Trump løy, vil veien være kort til riksrett, og svært alvorlig for ham, hevdes det.

Clinton

Det var også løgn under ed som førte til at Bill Clinton ble stilt for riksrett i 1999.

President Bill Clinton ble stilt for riksrett etter å ha løyet under ed om sitt forhold til den 21 år gamle praktikanten Monica Lewinsky i Det hvite hus, men det ble ikke flertall i Senatet for å avsette ham.

Kongressen ville også stille president Richard Nixon for riksrett etter Watergate-skandalen, men han valgte å gå av før dette kunne skje, skriver NTB.

Mueller-rapporten, som ble offentliggjort i april, beskriver inngående at Trump ti ganger forsøkte å hindre etterforskningen, men på grunn av etterforskernes mandat ble det ikke konkludert med at Trump har gjort noe straffbart, skriver NTB.

Riksrettsprosess

Også torsdag ble Trump oppfordret til å forklare seg under de pågående høringen i riksretssprosessen.Det er demokraten Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus som oppfordrer til dette, skriver NTB.

På Twitter hevder Trump mandag at han ikke har gjort noe galt og at han ikke vil styrke troverdigheten til prosessen han kaller en heksejakt og en svindel. Likevel vil han overveie å følge Pelosis oppfordring.

– Jeg liker ideen, skriver han.

Our Crazy, Do Nothing (where’s USMCA, infrastructure, lower drug pricing & much more?) Speaker of the House, Nervous Nancy Pelosi, who is petrified by her Radical Left knowing she will soon be gone (they & Fake News Media are her BOSS), suggested on Sunday’s DEFACE THE NATION.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

– For å få Kongressen fokusert igjen, vil jeg sterkt vurdere det! skriver Trump.

