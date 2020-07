Kommuneoverlegen i Moss: – Ikke tilstrekkelig forberedt

I løpet av de siste ukene er det registrert 24 smittetilfeller i et nytt lokalt utbrudd i byen, og totalt har 126 personer fått påvist smitte.

Det arbeides fremdeles med smittesporing, og kommunen har ikke fått svar på 190 prøver som er tatt de to siste døgnene, opplyser kommuneoverlege Kristian Krogshus.

– Vi ser at testkapasiteten ikke var god nok, men det har jeg fått bekreftet fra sykehuset i dag at de har fått løst. Vi regner det som sikkert at vi får svar på prøvene i løpet av dagen. Vi er avhengige av god testkapasitet fremover, sier han til TV 2.

Ifølge Moss Avis hadde koronalegevakten mandag over 100 tapte anrop, og flere frustrerte innbyggere slet med å komme gjennom. Her legger Krogshus seg flat:

– Kommunen har sviktet, det er det ingen tvil om, og det beklager jeg sterkt, sier han til kanalen.

Han understreker at de nå jobber med å ta grep for å bedre situasjonen.

– Det har vært en solid økning i antall tester på koronalegevakten. Mandag var det over 100 tapte anrop, så nå skal vi oppbemanne legevakten, sier overlegen til Moss Avis.

Kommunen jobber også iherdig med å få kartlagt smitteveiene og hvem som har smittet hvem. Ifølge Krogshus knyttes den store økningen i antall smittede til tre såkalte smitteklynger.