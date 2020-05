Klovner deler ut munnbind og håndgelé i Mexico City

De fleste av oss forbinder kanskje klovner med sirkus eller barnebursdager, men i Mexico City har de tradisjonelle klovnene nå antatt en annen rolle. Byen har nemlig ansatt klovner for å bedrive smittevernsarbeid på T-banen i Mexicos hovedstad, melder nyhetsbyrået Reuters.

De profesjonelle klovnene spruter desinfeksjonsmiddel, deler ut munnbind og oppfordrer reisende til å ta smittevernhensyn.

