LONDON (Dagsavisen): – Jeg vil ikke lede partiet i noen fremtidig valgkamp, sa partileder Jeremy Corbyn sent natt til fredag etter en katastrofal valgkveld for Labour.

Det ble et brakvalg for Boris Johnson og De konservative, som vil ta Storbritannia ut av EU innen 31. januar.

Corbyn sier det har vært en svært skuffende natt. Han sier imidlertid at han vil lede partiet i en "periode med refleksjon".

– Brexit har skygget over så mye av den normale debatten, sa Corbyn etter at det var klart at han selv hadde vunnet klart i sin egen valgkrets i Islington North i London.

Labour har gjort det verste valget siden 1935. Valget er dårligere enn krisevalget i 1983.

De konservative har tatt en rekke tradisjonelle valgkretser blant annet i Midt- og Nord-England.

Labour har mistet kretser som aldri før har vært konservative, som Don Valley.

Kretsen Sedgefield, som Tony Blair representerte i sin tid og som har vært en trygg krets, har gått til De konservative.

Det har allerede kommet krav fra Labour-politikere om at ledelsen, inkludert Corbyn, må gå. Det sier blant andre Gareth Snell, representant for Stoke-on-Trent, ifølge BBC.

Anslag fra BBC fredag morgen idet nesten alle kretser er klare viser at De konservative ligger an til 364 plasser. Man må ha minst 326 plasser for å få rent flertall.

Labour ligger an til 203 plasser, skotske SNP ligger an til 48 og Liberaldemokratene 13.

Ved valget i 2017 fikk De konservative 318, Labour 262, SNP 35 og Liberaldemokratene 13.

Toryene ligger på 45 prosent oppslutning, Labour på 33 prosent. Toryene har ikke fått så stor andel siden 1970-tallet, ifølge BBC.

Mislikt av mange

Labours elendige valg vil skape en massiv debatt om paritiets strategi og Jeremy Corbyn, som er en svært omstridt frontfigur. Han er elsket av mange av sine tilhengere, blant annet blant de mange nye radikale unge Labour-velgerne som har kommet til partiet de siste årene, mange en del av grasrotorganisasjonen Momentum.

Samtidig er han sterkt mislikt av store deler av velgermassen, som mener han er for radikal. Mange mener også han har vært for vag og vinglete på brexit, som for mange er en avgjørende sak.

Mange mener Labour har hatt to problemer: Brexit og Corbyn. Men det er uenighet om hva som har vært det største problemet.

Mens De konservative har fokusert på brexit, har Labour lagt fram et radikalt valgprogram der det er lagt opp til massiv pengebruk i offentlig sektor, blant annet helsevesenet.

Snarlig brexit

Med Boris Johnsons seier i dette valget vil han være statsministeren som fikk gjennom EU-utmelding, tre og et halvt år etter folkeavstemningen i 2016.

Forgjengeren, Theresa May, lyktes ikke i å få Underhuset med på sin avtale med EU.

Da Boris Johnson tok over som partileder og statsminister i sommer, startet han en ny forhandling med EU om en endret avtale. Denne kom på plass tidligere i høst. Den innebærer at Storbritannia går ut av det indre marked (som Norge er en del av selv om vi ikke er medlem av EU). Landet går også ut av EUs tollunion, mens Nord-Irland, skal følge EUs handelsregler på flere områder.

