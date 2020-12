Klart for historisk vaksinasjonskampanje i USA

Dermed innledes den største vaksinasjonskampanjen i USAs historie for å bremse koronapandemien som nå er ute av kontroll etter å ha kostet nesten 300.000 amerikanere livet.

I første omgang blir 3 millioner doser av Pfizer-Biontechs koronavaksine sendt ut. Det er helsepersonell og beboere på sykehjem som får de første vaksinene.

Mer enn en tredel av dødsfallene har skjedd på sykehjem og omsorgsboliger.

Vil ta månedsvis

Mandag mottar 145 vaksinasjonssentre sine første vaksiner, og dagen etter får ytterligere 425 sentre sine. De siste 66 får sine vaksiner onsdag.

Trolig vil det ta mange måneder før alle innbyggerne som ønsker en vaksine, får den. Men planen er at de første sprøytene skal settes mandag, ifølge leder Stephen Hahn i det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA.

Selv om vaksinering starter nå, er det ventet at antall smittede og døde fortsetter å stige kraftig i julehelgen og ukene etter.

1,1 millioner smittede

Vaksineringen starter mens pandemien er inne i en av sine mørkeste faser hittil. Verden har registrert 1,6 millioner dødsfall og 72 millioner smittetilfeller siden koronautbruddet var et faktum for snart ett år siden.

Smitten øker kraftig i USA, som fra før er det hardest rammede i verden målt i antall døde og påviste smittetilfeller.

Bare den siste uka har 1,1 millioner mennesker testet positivt for korona i USA. De siste ukene har det daglig vært over 2.000 dødsfall, og sykehuskapasiteten er flere steder sprengt. Til sammen har over 16 millioner testet positivt.

Frykter et helvete

Vaksinen som er utviklet, testet, produsert og distribuert i rekordfart, er kjærkommen og gir håp. Men helseeksperter ber innstendig amerikanerne om å følge smittevernrådene.

– Jeg frykter at de neste ukene kommer til å bli et helvete, sier guvernør Phil Murphy i New Jersey til ABC.

– Så vi trygler folk om å være så, være så, være så snill å fortsatt være på vakt, tilføyer han.

Vaksinemotstand

Flere er også bekymret for vaksineskepsisen som råder i enkelte grupper av befolkningen. Helsemyndighetene har satt i gang en holdningskampanje for å overbevise et stort antall skeptikere om at vaksinen er trygg.

– For å kunne se lys i enden av tunnelen, for å komme gjennom dette, må vi oppnå flokkimmunitet. Det betyr at vi må vaksinere et betydelig antall mennesker, sier Hahn.

FDA hastegodkjente vaksinen fredag og slo fast at den gir svært god beskyttelse og ikke innebærer noen stor risiko.

Truet med sparken

Tilsynsmyndighetene har i månedsvis understreket hvor grundig og uavhengig deres vurderinger er. Men de møtte likevel politisk press fra Det hvite hus til det siste.

FDA-sjefen ble truet med oppsigelse om ikke vaksinen ble godkjent fredag. Hahn understreker at vaksinen fikk grønt lys av vitenskapelige, ikke politiske grunner.

Begeistring

Fra amerikanske sykehusbedrifter meldes det om stor entusiasme. Selskapet UPMC har utpekt hvilke ansatte som skal få de første vaksinene, ut fra hvor kritisk deres funksjon er.

– Det er veldig spennende. Jeg kommer til å være begeistret i det øyeblikket vi gir vår første dose. Det blir helt klart et vannskille for oss, sier legen Graham Snyder, som leder sykehusgigantens vaksinasjonsgruppe.

Vaksinen, som er utviklet av amerikanske Pfizer og tyske Biontech, fordeles på grunnlag av hver delstats voksne befolkning. Vaksinen er alt godkjent av land som Canada, Mexico og Storbritannia, hvor den er tatt i bruk.