– Jeg synes Trump har gjort en merkverdig jobb med forventningsspillet før debatten. Biden har egentlig bare å møte opp på scenen og ikke virke dement, så har han seiret, sier kommentator Vårin Alme i Amerikanskpolitikk.no i podkasten 2020.

Tirsdag kveld amerikansk tid braker det løs med den første av i alt fire planlagte debatter før valget 3. november. Det blir første gang Demokratenes Joe Biden møter sittende president Donald Trump ansikt til ansikt.

De to kandidatene skal utfordres på flere temaer, som koronapandemien, økonomiens tilstand, striden om utnevnelse av en ny høyesterettsdommer, men også rasisme og vold.

Les også: Oppfordrer norske politikere til å støtte opprop for Assange (+)

Underdogs

I podkasten «2020», som er et samarbeid mellom Amerikanskpolitikk.no og Dagsavisen, diskuterer ekspertpanelet hva vi kan vente oss av tirsdagens debatt.

– Det sies gjerne at såkalte underdogs gjør det best i den første presidentdebatten i amerikanske presidentvalg. Eller utfordreren i alle fall. Det handler ikke om nybegynnerflaks, men om man lever opp til forventningene slik de er bygget opp i mediene, og om seerne hjemme ser utfordrerne som en potensiell president etter debatten, sier redaktør Are Tågvold Flaten.

Hør podkasten her:

Utfordreren vinner i hvert fall ofte den første debatten i møte med en sittende president, sier Vårin Alme.

De to kandidatene har også ulike tilnærminger til debatten. Den som har sittet med makt kan kritiseres for hva de har gjort eller ikke har gjort, samtidig som de kan ha mindre trening i formatet enn utfordrerne.

Biden måtte gjennom elleve debatter før han sto igjen som Demokratenes eneste presidentkandidat.

Flaten mener det vil være lurt av Biden å konsentrere seg om det grunnleggende i valgkampen.

– Det er ikke lurt å få fokuset bort fra det som faktisk betyr noe her – det er covid-19 og situasjonen USA står i, sier Flaten.

Les også kommentar: «Det vil ikke kunne bli kåret noen vinner tirsdag. I USA er det nå bare tapere»

Narkotikatest

Trump har flere ganger forsøkt å så tvil om Bidens mentale kapasitet, og har sagt at den tidligere visepresidenten knapt klarer å si to sammenhengende setninger. Søndag gikk Trump ut og forlangte at utfordreren skal testes for narkotika, enten før eller etter selve debatten.

– Selvfølgelig vil jeg ta en også. Hans debattopptredener har vært rekord-ujevne, for å si det mildt. Bare rusmidler kunne vært årsaken til et slikt avvik, tvitret Trump søndag.

Trump har flere ganger de siste ukene antydet at «Søvnige Joe», som han kaller Biden, bruker rusmidler for å styrke opptredene sine, ifølge NTB. Biden har så langt ikke svart på beskyldningene, men har tidligere sagt at han venter personangrep og løgner fra presidenten under debatten.

– Han vet ikke hvordan han skal debattere fakta. Han vet ikke mye om utenrikspolitikk, han vet ikke mye om innenrikssaker, han vet ikke mye om detaljene i sakene, sa Biden om Trump.

Les også: Trump har valgt henne til Høyesterett. Mot abort og for retten til å bære våpen

Korona og demonstrasjoner

Opptakten til valget har så langt vært preget av koronapandemien og Trumps håndtering av den. Over sju millioner amerikanere er bekreftet smittet, og over 200.000 koronarelaterte dødsfall er registrert i landet, viser oversikten fra Johns Hopkins University.

Biden har anklaget Trump for dårlig håndtering av krisa, og mener flere amerikanere kunne overlevd hvis presidenten hadde reagert raskere og bedre. Trump har på sin side skrytt av egen innsats.

– Vi har gjort en fenomenal jobb. Ikke bare en god jobb, men fenomenal, sa han i et intervju på programmet Fox & Friends forrige uke, ifølge CNN.

På toppen kommer en skjør økonomi, og historisk mange amerikanere søkte tidligere i september arbeidsledighetstrygd. Det er også ventet at utnevnelsen av ny høyesterettsdommer vil være et hett tema tirsdag. Den liberale dommeren Ruth Bader Ginsburg døde for litt over ei uke siden, og Trump jobber for å få på plass hennes erstatter allerede før valget. Biden mener det må være opp til valgvinneren å utnevne en ny dommer.

Måneder med demonstrasjoner mot rasisme og politivold har også satt sitt preg på hele USA, og er ett av temaene kandidatene skal utfordres på i debatten.

Forsprang

Debatten tirsdag går av stabelen i Cleveland, Ohio, og ledes av Fox News-journalisten Chris Wallace. Wallace, som har et rykte som hardtslående og rettferdig, har tidligere fått gjennomgå av presidenten etter Trump-kritiske innslag, ifølge Politico. Wallace sto tidligere i år for et lengre intervju med Trump, der han gjentatte ganger faktasjekket og tilbakeviste påstander fra presidenten underveis.

Flere meningsmålinger den siste tida gir Biden et solid forsprang før 3. november. Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende målingene gir Biden 49,8 prosent, mot Trumps 42,8, skriver RealClearPolitics. Biden ligger også best an i flere viktige vippestater, deriblant Wisconsin, Michigan, Pennsylvania og Florida.

Før de to presidentkandidatene møtes til neste duell 15. oktober, skal det holdes visepresidentdebatt 8. oktober. 22. oktober holdes den tredje og siste debatten mellom Trump og Biden før valget.

Les også: Rapport: Trump tar feil om Black Lives Matter

Amerikanskpolitikk.no vil analysere alle de fire debattene for Dagsavisen. Rykende ferske analyser av tirsdagens debatt finner du i podkasten «2020» på Dagsavisen.no onsdag morgen norsk tid.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.