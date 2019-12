Hvordan kan Labour reise seg etter det dårligste valgresultatet siden 1935?

Det er det sentrale spørsmålet når lederkampen i partiet nå setter i gang. Partiet har aldri før hatt en kvinnelig partileder bortsett fra i midlertidige roller, men nå er det nesten bare kvinner blant navnene som trekkes fram.

Veivalg

Men lederkampen handler samtidig om en større diskusjon: Hva gikk feil under valget?

Her er ulike fløyer i partiet rykende uenig. Nettopp hva man mener var feil vil være styrende for hva slags leder partiet velger.

Debatten handler blant annet om dette:

* Brexit-standpunktet: Bør den neste lederen være en som ikke presset på for en ny folkeavstemning og dermed anses om en fra «remain»-siden, gitt at Labour mistet mange arbeiderklassevelgere fra «leave»-kretser?

* By og land: Valget viste at Labour har blitt et mer «urbant» parti, der de har stor støtte i storbyer som London, men mister velgere i distriktene og små og mellomstore byer, særlig i Midt- og Nord-England. Bør man holde seg unna en leder fra London?

* Corbyn-byrden: Det er ingen tvil om at Jeremy Corbyns person støtte mange velgere fra seg i valgkampen. Noen mener han var Labours største problem. Bør man finne en leder som ikke kan knyttes til Corbyn-apparatet?

* Venstre eller sentrum: Labour la fram tidenes kanskje mest radikale partiprogram før valget. Var det et populært program, slik mange hevder, eller var det for venstrevridd, slik andre mener? Skal også den neste lederen komme fra venstresiden, eller skal man heller velge en person som kan rette seg mer mot sentrum, slik Tony Blair i sin tid gjorde med stor suksess?

Mange kvinner

Partiet må uansett velge en leder som kan favne bredt nok dersom det skal klare å hanke inn alle velgerne det har mistet.

En ny leder skal være på plass i slutten av mars. Partiets medlemmer er blant dem som kan stemme i ledervalget. I dag er mange av medlemmene på venstresiden, etter et massivt tilsig av nye medlemmer da Corbyn ble leder. Det vil påvirke valget av leder. Mange på den mer moderate sentrumssiden prøver nå å få inn medlemmer fra sentrum.

Her er noen av navnene som nevnes:

Rebecca Long-Bailey

Et av de heteste navnene, selv om hun ennå ikke har sagt hun vil stille. Skyggenæringsminister og tett alliert med det sittende ledelsen på venstresiden. Anbefalt av flere i ledelsen. Har vært stand-in for Corbyn ved flere anledninger. Vokste opp i Manchester og kan krysse av på «arbeiderklassefaktoren», og anses ikke som delaktig på «remain»-siden. Samtidig er hun nettopp det mange vil bort fra: For venstrevridd og tett på Corbyn.

Angela Rayner

Vokste opp i kommunalbolig og fikk barn som 16-åring. Skyggeutdanningsminister som har steget i gradene gjennom fagbevegelsen. Anses som velegnet til å snakke til arbeiderklassevelgere. Men også tett på den sittende ledelsen.

Jess Phillips

Har vært en fremtredende kritiker av Corbyn og resten av ledelsen, og vil sånn sett være et brudd. Men mener partiet trenger strukturell endring, og må gjøre mer enn å bytte ut øverste mann. Anses som god til å nå ut til arbeiderklassen. Men det kan være vanskelig for henne å bli valgt, siden store deler av medlemsmassen ligger på venstresiden nå.

Emily Thornberry

Labour-veteran og skyggeutenriksminister. Venn av Jeremy Corbyn, men var likevel blant dem som presset på for å få partiet til å gå inn for en ny folkeavstemning om EU. Representerer en krets i London, noe som også kan trekke ned dersom man vil strekke seg mot velgere andre steder i landet.

Lisa Nandy

Har gått inn for å respektere «leave»-siden ved å gjennomføre brexit. Har signalisert at hun kan stille, og mener det er viktig å opparbeide tillit i byene i Nord-England. Har fått støtte av en innflytelsesrik kommentator i avisen Daily Mirror, som mener hun er «Labours beste håp for å gjenoppbygge den røde muren»; beltet av røde kretser i Nord-England som Labour tapte mange av i valget.

Yvette Cooper

Erfaren Labour-veteran med bakgrunn i regjering. Stilte i lederkampen da Corbyn ble valgt i 2015. Anses som en sentrumskandidat, noe som kan gjøre det vanskelig for henne å bli valgt.

Keir Starmer

Eneste mann som blir nevnt så langt. Var svært sentral i dragkampen for å få en ny folkeavstemning. Det kan gjøre det vanskelig for ham etter dette valget. Representerer dessuten London-distrikt. At mange nå mener det er på tide med en kvinnelig leder gjør det også vanskeligere for Starmer.

